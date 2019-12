Abuelastro de “Memito” es vinculado a proceso por homicidio producido por golpes

La tragedia de Memito empezó en agosto. Ese mes, junto con su mamá Loreni y su hermanita de dos años, dejaron Badiraguato y se vinieron a vivir a casa de su padrastro Guillermo en Capistrano.

Ahí también vivían sus abuelastros Saturnino y María. Ellos lo maltrataban, gritaban, jaloneaban, “zangoloteaban de las greñas”, lo dejaban sin comer y parado en el sol durante horas, mientras su mamá no estaba.

Loreni salía a trabajar a las siete de la mañana y pagaba a sus suegros mil pesos a la quincena para que cuidaran a los niños.

El 2 de noviembre pasado, Saturnino agarró al niño del cuello y lo aventó contra una barda. Memito, de 6 años, se golpeó la cabeza y cayó inconsciente con traumatismo creaneocenfálico.

Durante treces días estuvo internado en el hospital Pediátrico, hasta el 15 de noviembre cuando murió por un paro respiratorio.

Saturnino, de 62 años, fue detenido ayer y la mañana de hoy vinculado a proceso penal por homicidio calificado producido por golpes contusos cometido con ventaja y violencia familiar equiparada.

Memito sentía que sus abuelastros no lo querían y una vez se lo dijo a su mamá: “no me quieren, por todo me regañan”.

Varios noches, cuando Loreni llegaba de trabajar, Memito le contó que Saturnino y María los regañaban y les pegaban bien feo a él y a su hermanita.

Loreni reclamó a su pareja, Guillermo, pero este contestó que sus papas no querían al niño porque era muy travieso y que sí le llamaban la atención era porque tenía que aprender a portarse bien.

El 31 de octubre pasado, Memito dijo a su mamá que le dolía la cabeza. Cuando preguntó a sus suegros ellos dijeron que el niño se había caído de la barda y después cambiaron la versión a que había caído del barandal.

El niño dijo que sí se había caído de la barda pero de espaldas, que Saturnino le había pegado en la cabeza y lo aventó.

Loreni volvió a reclamar a Guillermo por el maltrato de sus padres hacia sus hijos y él contestó que eran mentiras del niño.

Al día siguiente, en la noche, Memito volvió a decir que Saturnino le había pegado otra vez y lo había jaloneado del brazo.

La mañana del 2 de noviembre, alrededor de las 11:00 horas, Saturnino gritó al niño y lo agarró del cuello y lo aventó contra una barda y se golpeó la cabeza.

Una vecina que pasaba por el andador en el que se encuentra la casa, vio cuando el niño salió volando y se estrelló en la pared.

La mujer corrió a auxiliarlo y cuando trató de levantarlo Memito se desvaneció, en eso se acercaron María y Saturnino y se llevaron al menor al hospital Pediátrico.

Camino al hospital, María llamó a Loreni y le dijo que el niño se había caído de una barda.

Después de eso, ya no se supo nada de Saturnino, María y Guillermo. Sacaron muebles de la casa y se fueron a Cosalá con la otra hija de Loreni.

Días más tarde, le hablaron para decirle que tenía a la niña en Cosalá y fue por ella. Ahí vio a Saturnino y cuando preguntaba que había pasado con el niño pero se quedaba callado.

Memito murió la tarde del 15 de noviembre. Y la autopsia reveló que el niño tenía golpes recientes y antiguos y presentaba síndrome de niño maltratado.

Saturnino fue llevado ante al Juez hoy. El imputado, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, robusto, tez morena, y cabello completamente cano, salió a la sala de audiencias con una camisa a cuadros azul y gris, pantalón de mezclilla, huaraches de vaqueta y las manos esposadas.

Mientras las fiscales leían la imputación, él permanecía con la cabeza agachada y ocasionalmente volteaba a ver a la ministerio público; se frotaba los dedos, se mordía los uñas o tocaba el escritorio con los dedos haciendo círculos.

Durante alrededor de dos horas, escuchó los testimonios de los vecinos que declaran en su contra.

En los testimonios, los vecinos narran que eran frecuentes las agresiones al niño, que lo dejaban parado en sol mucho tiempo y lo metían antes de que llegara Loreni, “lo zangoloteaba de las greñas” , y que a veces le daban de comer a Memito porque los abuelastros no lo hacían.

Entre los testimonios se encuentran el de la mujer que trató de auxiliar a Memito el día que resultó lesionado y el de un vecino que se encontraba en la calle y observó la agresión.

El Juez consideró que los datos de prueba eran suficientes para presumir la posible responsabilidad y dictó auto de vinculación por homicidio calificado producido con golpes contusos cometido con ventaja y violencia familiar equiparada.

La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de cuatro meses para terminar con la investigación complementaria.

El abogado defensor pidió al Juez que solicitará al director del penal que tome medidas precautorias ya que, ayer que ingresó Saturnino, recibió amenazas de parte de otros reos.