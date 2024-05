Sinaloa, en el sótano del crecimiento económico

El economista Jorge Rafael Figueroa señala que los problemas del campo, escasa industria, dependencia de las actividades primarias y la falta de una estrategia integral a corto, mediano y largo plazo y una mejor promoción económica, son los principales factores que han llevado al estado a una desaceleración económica en los últimos tres años

Los problemas de comercialización en la agricultura, dependencia de las actividades primarias, escasa industria, falta de una mejor promoción económica y de una política económica a largo plazo, han llevado a Sinaloa al sótano en materia de crecimiento económico.

Durante el 2023, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sinaloa tuvo un crecimiento económico de 0.6 por ciento, ubicándose como el cuarto estado que menos creció a nivel nacional, solo por delante de Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas, y cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del cuarto trimestre del año anterior, evidencian que la entidad fue la que menos creció a nivel nacional, con una tasa anual negativa de menos 4.4 por ciento.

El economista, Jorge Rafael Figueroa Elenes, señala que la desaceleración económica en la entidad ha sido una constante desde el último año de Quirino Ordaz Coppel, y se ha acentuado durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

“Desde el año 2021 la economía ha venido mostrando una desaceleración, en ese año… Sinaloa creció a una tasa de 4.5 por ciento, esa tasa fue menor a la tasa de crecimiento del país, que para ese año fue de 5.7 por ciento. Cuando cerramos el ranking nacional de las entidades federativas, Sinaloa quedó en el lugar 23; luego vino el año 2022, y ya correspondió a esta administración, y en ese año la economía sinaloense creció 1.9, menos que el país otra vez, porque el país creció 4.1 por ciento. En este caso terminamos en el lugar 24, o sea que las cosas iban empeorando”, explicó.

“En el año 2023, que acaba de terminar, pues las cifras que ahora se están conociendo, ahí nos damos cuenta que Sinaloa de nueva cuenta creció menos que el país, en este caso Sinaloa creció a una tasa de .6 por ciento, o sea que vamos a la baja, otra vez menos que el país, porque el país creció a una tasa de 3.2”.

La tasa de crecimiento económico anual de Sinaloa en 2023, la ubicó en el lugar 29 a nivel nacional.

“Para que nos demos una idea y pongamos las cosas en contexto, mientras nosotros crecimos .6, la entidad líder, que fue Querétaro, creció 10.2 puntos porcentuales”, señaló el especialista.

RAFAEL FIGUEROA ELENES.

El doctor en Economía mencionó que las cifras del ITAEE del último trimestre de 2023, son “evidentemente preocupantes, porque en el último trimestre de 2023, y el cálculo que lo que los economistas llamamos tasa anual o variación anual, Sinaloa terminó en el lugar 32”.

“En el último trimestre del año pasado, la entidad que menos creció fue Sinaloa, tuvo una caída de 4.4, cinco entidades tuvieron porcentajes negativos en el último trimestre de 2023, y Sinaloa fue la que tuvo la caída más grande en la tasa de crecimiento a variación anual. Y si el cálculo se hace a través de lo que llamamos variación trimestral, significa comparar el cuarto trimestre de 2023 con el trimestre previo, que es el tercer trimestre de 2023, tampoco nos fue bien porque en este caso, nos ubicamos en términos de crecimiento en el lugar 31…, solamente hubo una entidad que creció menos que nosotros, y no crecimos realmente porque, en esa variación trimestral, nuestra tasa fue de -5.3 por ciento”.

Las razones de la desaceleración

Figueroa Elenes detalló que los principales factores de la desaceleración económica del estado son la dependencia de la agricultura, la escasa industria, apreciación del peso, falta de promoción económica y de una visión a largo plazo de políticas económicas.

“Este escenario mucho tiene que ver con la caída de las actividades primarias, particularmente la caída de la agricultura…, que en el último trimestre del año pasado tuvo una caída de más del 34.5 por ciento; a qué se debió, al problema de la comercialización de los granos…, sequía, tuvo que ver también con la apreciación del peso, que termina pegándole también a las actividades primarias…”, explicó.

“En nuestro caso casi el 12 por ciento del conjunto de las actividades productivas que se desarrollan en la entidad, tienen que ver con las actividades primarias. Y en estas actividades primarias, además está ligada a la escasa industria que se hace en Sinaloa”.

Agregó que otra razón del escenario adverso es que el estado no ha aprovechado la producción manufacturera, que está muy ligada a las exportaciones, y recientemente también se ha quedado fuera del llamado nearshoring, que consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que la mano de obra, infraestructura e impuestos resulten más baratos, y que sí han sabido aprovechar estados vecinos como Sonora y Chihuahua.

“Sinaloa está prácticamente al margen de esa dinámica, no aprovechó el proceso de industrialización de México de los años setenta, noventa, de principios de este año, no está aprovechando porque no tiene condiciones para hacerlo, las oportunidades que está dando el nearshoring. Hay una serie de factores que explican la atractividad de inversiones que está favoreciendo a otras entidades, por ejemplo, la infraestructura que nosotros no tenemos, los llamados parques industriales, en donde estamos en desventaja en comparación con otras entidades”, comentó.

“Sentiría yo también que hace falta una mejor promoción económica, relacionarnos mejor con otras entidades federativas que sí están aprovechando este fenómeno de la relocalización de industrias en México, como el caso de Sonora, el caso de Chihuahua, de las Bajas, de Baja California, sobre todo, bien podría diseñarse, me parece, una estrategia de beneficiar a esas entidades y un poco de esas oportunidades también tuvieran consecuencias positivas en la nuestra”.

Añadió que en Sinaloa actualmente se está “muy concentrado en tratar de resolver este sexenio de acuerdo con la dinámica de las actividades productivas de la entidad, y no hay la intención de trabajar, cuando menos en sentar las bases para modificar la estructura productiva, y esto es parte fundamental de lo que tendrían que hacer y de lo que tendrían que trabajar, me parece, los gobiernos, el actual y el que viene”.

“Hay una parte importantísima que tiene que ver con eso, que es una discusión atrasada, no concluida, que tiene que ver con la aprobación de una nueva ley, que se planteó, para que se discutiera en el Congreso local, ligada al crecimiento económico de la entidad. Lo que se plantea en términos generales es el poder generar una visión de largo plazo, que los gobiernos en turno no se ocupen solamente de resolver lo inmediato, lo cotidiano, sino que tengan una visión de largo plazo de la entidad federativa que queremos, a dónde queremos llegar, que ello implique la modificación de la estructura productiva de la entidad, para depender menos de las actividades primarias, y que las actividades manufactureras adquieran o tengan un mayor peso en el conjunto de las actividades productivas”.

En la estrategia para generar visiones de largo plazo y para trazar una ruta, objetivos y metas claras que permitan a Sinaloa entrar a la dinámica nacional que promueve mejores economías, dijo que deben participar el estado, los empresarios, colegios de profesionistas, universidades y académicos.

Artículo publicado el 05 de mayo de 2024 en la edición 1110 del semanario Ríodoce.