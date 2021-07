Pese a condiciones de inseguridad, en México se ejerce buen periodismo: Adela Navarro, ganadora del Premio María Moors Cabot

Adela Navarro Bello declaró a la agencia estadounidense The Associated Press (AP) sentirse “profundamente conmovida” por el premio, particularmente, porque el reconocimiento le fue entregado a su “maestro”, el periodista y fundador de ZETA, Jesús Blancornelas, en 1998, cuando él dirigía el Semanario.

La periodista mexicana, que ganó el Premio María Moors Cabot, aseguró que para el equipo del Semanario ZETA es un honor, “un reconocimiento que recibiré a nombre no solo de mis compañeros, sino de los periodistas mexicanos que todos los días ejercen su libertad de expresión, desarrollan periodismo de investigación, a pesar que en nuestro país no hay condiciones para garantizar la seguridad de los periodistas que denuncian con sus piezas periodísticas, la corrupción, la complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado, la opacidad de los gobiernos”, describió a la agencia.

Navarro Bello destacó la importancia de que la Universidad de Columbia reconozca al periodismo que se realiza en México, “un país cuyas estadísticas de atentados contra la libertad de expresión y contra los periodistas de investigación, lo han llevado a ser uno de los más riesgosos para el ejercicio de este amado oficio”.

La periodista mexicana, codirectora general de ZETA en Baja California, junto a la escritora y documentalista brasileña Eliane Brum, la fotógrafa Adriana Zehbrauskas -originaria de Brasil- y la reportera estadounidense Mary Beth -corresponsal en México y Centroamérica para el diario The Washington Post– obtuvieron el Premio María Moors Cabot en su edición 2021.

El galardón es administrado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, misma que otorga el Pulitzer. Es la primera ocasión que la totalidad de ganadores son mujeres

El Premio María Moors Cabot reconoce a periodistas por su excelencia profesional y la cobertura del hemisferio occidental, que fomenta el entendimiento interamericano.

Godfrey Lowell Cabot fundó dichos galardones en 1938, en conmemoración a su esposa. Son los premios internacionales de periodismo más antiguos del mundo.

“Adela Navarro Bello es una potencia del periodismo en las Américas. Como reportera y editora de ZETA, ejemplifica las mejores cualidades del periodismo de investigación al responsabilizar a las autoridades y exponer su corrupción y complicidad en la región”, escribió la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, Regina Martínez Pérez, periodista que laboraba en el semanario Proceso, asesinada en Veracruz en 2012, será homenajeada con una Mención Especial 2021 María Moors Cabot el próximo 12 de octubre, cuando la Universidad de Columbia realice, en Nueva York, una ceremonia para entregar los premios.

La mención especial a Martínez Pérez incluye The Cartel Project, proyecto de un equipo de comunicadores de México, Europa y Estados Unidos que retomaron el trabajo de la periodista y publicaron reportajes en veinte países.

Columbia también otorgará una mención especial a Contracorriente portal digital de noticias de Honduras que cubre desde el narcotráfico a la destrucción del medio ambiente, así como los ataques a los derechos de los indígenas.

A lo largo de su carrera profesional, Adela Navarro Bello ha demostrado un compromiso en la cobertura de las historias más importantes de la región. También ha contribuido, de manera seria y sostenida, al entendimiento interamericano a través de su cobertura del tema de la migración y el combate a la delincuencia organizada, con especial énfasis en el narcotráfico transnacional.

Asimismo, ha participado de manera activa en la defensa de la libertad de prensa en Baja California, México y las Américas en su conjunto.

Durante 31 años -como reportera desde 1990, editora y como codirectora de ZETA desde 2006-, Navarro Bello ha ejercido el periodismo de investigación y denunciado la corrupción a nivel municipal, estatal y federal, independientemente del partido en el poder y pese a las constantes presiones económicas y políticas contra su persona y el Semanario.

Las denuncias periodísticas semanales realizadas contra la delincuencia y el narcotráfico le han valido amenazas de diversos narcotraficantes o grupos criminales. No obstante, Adela Navarro se ha mantenido firme y constante en las investigaciones y publicaciones contra el crimen organizado en la región binacional México-Estados Unidos.

OTRAS GANADORAS DEL PREMIO MARÍA MOORS CABOT

La reportera estadounidense Mary Beth Sheridan es la corresponsal que cubre México y Centroamérica para el diario The Washington Post (WP). Llegó a dicho rotativo en 2001, luego de once años como corresponsal en el extranjero para la agencia The Associated Press y de los periódicos Miami Herald y Los Angeles Times.

Durante su carrera, ha radicado en Roma, Italia; Bogotá, Colombia y Ciudad de México. Sus asignaciones anteriores para WP incluyen la cobertura de los temas respecto a diplomacia, seguridad nacional e inmigración. Asimismo, se desempeñó como editora extranjera adjunta del mismo medio de comunicación de 2016 a 2018. (Con información de Semanario ZETA).