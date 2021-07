El desesperado SOS de los médicos en el sur del estado

Claman a AMLO la apertura del Hospital Militar a pacientes del COVID-19

Las señales auditivas de que en el interior del Hospital General Mazatlán, pacientes y el personal médico vivían momentos críticos surgían de los altavoces: “Alerta ruta COVID, piso dos, directo al estacionamiento”.

Afuera, una de las carrozas de las que antes merodeaban el nosocomio y que para ahorrar gasolina, finalmente habían hecho “sitio” en el Hospital, se dirigía directo al estacionamiento a recoger el cuerpo de la víctima del COVID-19.

Frente a la Clínica, afloraba el luto de familiares y amigos del finado o finada que habían permanecido fieles hasta el final, esperando el desenlace bajo un improvisado toldo sostenido por una estructura de metal, se dan el pésame entre lágrimas, recogen su “casa” ambulante y siguen con aparente resignación la carroza recién salida del estacionamiento del Hospital General Mazatlán.

Alerta médica

Ese era el contexto, el 21 de julio, cuando los trabajadores de la salud colgaron la manta en el frontispicio de la Clínica Hospital ISSSTE Mazatlán, que clamaba: “Solicitamos al Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador nos apoye con la apertura del Hospital Militar para que reciba a nuestro pacientes COVID-19”.

Y argumentaban: “ya que nuestra unidad médica es una clínica hospital y no tenemos la infraestructura necesaria para atender pacientes COVID-19 como ejemplo es insuficiente la presión del oxígeno”.

Pero no sólo carecían de infraestructura y la suficiente presión del oxígeno, sino también: “No hay medicamento para sedar pacientes intubados, ni material ni equipo”.

El mismo día un comunicado que circuló el 21 de julio, entre la comunidad médica del Sur de Sinaloa, firmada como “Colegas y Población Médica del Sur de Sinaloa”, hacía una recomendación urgente: “Extrememos precauciones!!”.

Los abrumados médicos a una sola voz informaban que Mazatlán está crítico en la situación de COVID y que se complican los casos de dengue.

“Nos acaban de notificar que el ISSSTE Mazatlán cierra y será totalmente hospital COVID”, aseguraban.

Agregaban que tanto el Hospital General de Mazatlán está lleno y que ya no recibirá pacientes, como el IMSS está también lleno el 22 de julio, pues terapia intensiva, se llenó con pacientes de COVID.

Enfatizaban que se han regresado ambulancias con traslados de pacientes provenientes de los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa.

En relación a la carencia de servicios hospitalarios precisaban que ningún municipio del Sur de Sinaloa con equipo humano e infraestructura para atender adecuadamente pacientes graves COVID y ninguna posibilidad de internamiento, pues se están saturando clínicas y hospitales particulares.

La lucha por el oxígeno

Elizabeth Sánchez Carrillo, directora de la Cruz Roja, dijo a Sinaloa en Línea, que si los hospitales no tienen espacio para los pacientes, ellos no los pueden trasladar, porque se están muriendo arriba de las ambulancias

“Y desafortunadamente pues no es culpa del hospital , tampoco es culpa de Cruz Roja, es la situación que se está viviendo y para mi es muy importante aclararle a la ciudadanía que no es falta de voluntad no es falta de ambulancias ni de paramédicos, aunque hay que decirlo nos ha estado renunciando personal, pues no toda la gente está dispuesta a exponerse”, aclaró.

Sánchez Carrillo detalló que el oxígeno es otro factor crítico, pues hay filas enormes en las distribuidoras de dicho insumo y la gente se queda desde una noche anterior hasta el día siguiente y se regresa sin oxígeno.

“Yo ahorita tengo una ambulancia desde las cinco de la mañana, y es hora que no regresa, es una ambulancia, lo menos que tengo para dar un servicio, pero también necesito el oxígeno, porque también cómo lo voy a dar”, explicó.

Relató un incidente donde se asoma la violencia verbal como antesala de la violencia física, debido a la carencia de oxígeno para los pacientes graves.

“Antier llevábamos cinco tanques y la gente se molestó, nos agredieron en la ambulancia, porque nos dijeron que por qué llevábamos tantos tanques; se entiende que todo mundo está desesperado, va a llegar el momento que se van a pelear por el oxígeno”, alertó.

La funcionaria de salud se preguntó a sí misma cómo hacerle entender a la gente que esos tanques son posiblemente para un familiar de ellos mismos.

“Es difícil, es difícil hacerlos entender porque cada quien está viendo por su subsistencia”, lamentó.

Recordó las peripecias que vive la Cruz Roja para “rellenar” los tanques de oxígeno elementales para atender las necesidades de la institución.

“Creo que antier así fue, a las 12 de la noche los mandamos y los trajeron rellenos los tanques como a las cuatro de la tarde, pero en otras ocasiones se regresan con los tanques vacíos”, dijo.

En estas circunstancias que se están viviendo, Sánchez Carrillo recordó a los pacientes potenciales que la Cruz Roja no es un hospital COVID.

“No somos un hospital COVID, no tiene caso que asistan a Cruz Roja; cuando sepan que son portadores del virus, mejor que acudan a las instituciones que realmente tienen infraestructura para atenderlos, nosotros hacemos lo humanamente posible, pero estamos exponiendo también a nuestro personal”, enfatizó.

Protocolo de urgencia

“FAVOR DE CONTINUAR ACTIVO Y VIGENTE todo el protocolo de urgencia, seguirlo. TODOS LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES. (Laboratorios, gabinetes de rayos X e imágenes, consultorios, clínicas y hospitales. (TODO PACIENTES ES POTENCIALMENTE INFECCIOSO)”.

LA PROTECCIÓN ES FUNDAMENTAL: “Usar cubreboca número 95, careta, guantes, uniforme desechable y cubrecalzado serán obligatorios en todas las áreas”.