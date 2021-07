Reitera el Rector el llamado a extremar medidas para evitar el contagio de COVID-19

Ante el número elevado de contagios por COVID-19 en esta tercera ola de la pandemia, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, exhortó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a seguirse cuidando y a mantener todas las medidas de sanidad establecidas.

“Esto no se ha terminado, es por eso el llamado a continuar con el uso de cubrebocas, de gel antibacterial y el lavado de manos, ya que son el arma más importante y, claro, la vacuna. Tenemos que extremar medidas”, recomendó el Rector.

Aclaró que estar vacunado no significa que la persona no se pueda enfermar o llevar el virus a su casa, por ello se deben extremar las medidas para evitar contagiarse, sobre todo en estos momentos en que los hospitales están con sus espacios COVID-19 casi llenos.

Madueña Molina informó que en lo que va de la pandemia en la institución se tienen registradas 253 defunciones de universitarios, muchos de ellos por Covid-19, de los cuales 189 son jubilados, 64 activos; del total son 135 académicos, 93 administrativos y 25 de confianza.

“Por eso les pedimos cuidarnos en esta tercera ola que tenemos ahorita, está afectando a gente más joven (…) por eso es que tenemos que analizarlo regresando de vacaciones cómo estamos para el regreso el 30 de agosto, ver si es posible, esperemos que lo podamos lograr”, reiteró.

Agregó que desde enero de 2020 se establecieron las medidas a seguir en esta contingencia sanitaria y a un año y medio son las mismas: guardar la sana distancia, uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y ventilar los espacios.

“Hemos reiniciado una campaña intensa de concientización de que esto no se ha terminado, de que tenemos que mantener las actividades pero con los cuidados necesarios, de buscar la forma de que no nos enfermemos, de tratar de llevar a cabo todas las medidas sanitarias que se han estado promoviendo desde el primer día de la pandemia; nosotros mantenemos esta difusión permanente en la radio, en spot en la televisión y en redes sociales, seguir fomentando el cuidado para no enfermarnos”, precisó el Rector.