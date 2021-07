Activan sitio para solicitar el certificado de vacunación contra el COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer este martes que ya se puede tramitar el certificado de vacunación COVID-19, con el cual se comprueba que la persona ya ha recibido la vacuna especificando la fecha y el tipo de vacuna administrada.

Durante la conferencia mañanera explicó que dicho documento servirá a las personas que deseen viajar a otros países.

“Decidimos emitir un certificado oficial porque este es un comprobante que puede ser útil para múltiples propósitos. Hay un segmento ciertamente muy pequeño de la población que tiene la necesidad o la oportunidad de viajar a otros países, en algunos países, en particular en la región europea ya están poniéndose restricciones de viaje, y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas, no son recibidas, no pueden viajar”, dijo.

El funcionario consideró que dicho certificado ayuda poco desde el punto de vista de salud pública establecer dichas restricciones.

El documento se puede solicitar en el sitio web https://cvcovid.salud.gob.mx, donde se deberá ingresar la CURP. Una vez enviado los datos, el documento llegará automáticamente al correo electrónico con el cual la persona se registró para su vacuna.

El certificado está membretado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, y aparecerá con el título “Certificado de vacunación contra la COVID-19″, así como con el CURP y el nombre de la persona, servirá para quienes viajen a países donde se está solicitando dicho requisito.

Posteriormente, se desglosan dos tablas (en caso que el antídoto haya sido de dos dosis). En cada una se especifica el número de dosis, la fecha de aplicación, la marca de vacuna y el lote en el cual arribó. Al final de la hoja se encuentra un código QR, el sello digital y la fecha de emisión; todos los datos vienen con su traducción al inglés.

Por ello, el epidemiólogo aseguró que este documento es de carácter oficial, pues, dijo, cuenta con un código QR que permitirá la verificación de la inmunización en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria.

Sin embargo, aclaró que éste, así como cualquier comprobante de salud, no deberá ser un condicionante para el empleo, pues esa práctica recae en una conducta de discriminación.

“No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”, subrayó.