Durante jornada del 6 de junio, ‘nadie me acusa de los incidentes’: Gerardo Vargas

La mano extendida y brazos abiertos para la reconciliación, ofrece el alcalde electo de Ahome

Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de Ahome, está cómodo, relajado, en su casa. Allí atiende a las visitas, y a las personas que ya buscan un acercamiento con la autoridad municipal electa, aunque en su caso, esta fue impugnada.

Es un espacio adjunto, elegante y funcional. Se nota que gastó en construirlo. Una barra, dos mesas, una grande, blanca para 12 personas cuando menos y una redonda, en donde no caben más de cuatro.

Tres guardias vigilan la entrada, y flanquean a los visitantes. Para el trabajo que hacen, hasta parecen educados y de buen trato. No tienen mirada hosca, ni aspecto bravucón, no parecen policías sacados de las galeras.

Él viste de blanco. Casual. Saluda de mano, tiene plática de sobremesa. Algunas cicatrices de acné juvenil le marcan el rostro. Tiene una pinta contraria a quien va a relevar en el cargo de alcalde de Ahome, si los tribunales confirman la calificación que días atrás cantara el Consejo Municipal Electoral.

Buscó ser gobernador por diversos partidos, pero no cuajó, y terminó siendo candidato a alcalde por la coalición Morena-PAS, obteniendo 51 mil 646 votos, en la elección más violenta de la historia de Ahome, en donde grupos armados robaron 15 casillas electorales en Los Mochis, Cohuibampo, Nuevo San Miguel y ejido Mochis y suspendieron la elección en el ejido Primero de mayo.

En la jornada del 6 de junio, donde el 32 por ciento de los votos fueron en su favor, pero cosechó la aversión del 72 por ciento de las 157 mil 902 personas que emitieron su sufragio, se denunció privación de la libertad de promotores del voto opositores, intimidación para evitar que salieran a la calle a votar.

Su equipo denunció dos ataques, uno en la casa de un miembro importante de su séquito y otro en la casa de campaña.

Hasta ahora, ninguna institución ha declarado avances en los casos criminales, y todo apunta a que quedarán impunes.

Gerardo Vargas Landeros es directo: “Nadie me ha acusado a mí de los incidentes, que por fortuna no pasaron a mayores. Nadie. Yo nunca señalé a nadie. Han acusado en lo general, no en lo particular. Ni el candidato del PRI-PAN-PRD ni del PT. Jamás los he mencionado. Se ha mencionado que fue generalizado, pero jamás se ha particularizado.

—¿Percibió usted que los “incidentes” fueron generalizados?

—No, tan es así que la gente salió a votar. No con la aspiración de ciudadanos que queríamos, pero el proceso no se suspendió. El porcentaje es mínimo, insignificante, en comparación con las seis casillas. No fue generalizado, como así se ha querido vender por algunas gentes. Que sí lo hubo, es cierto; que jamás se había presentado en Ahome, también es cierto, pero que pudiera anularse la elección, pues no fue así. Hubo incidentes en elecciones anteriores, pero fueron épocas distintas, creo yo. Eso no debe de pasar, como autoridad que seré, voy hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para que cuando me toque a mí como autoridad, no se den esos incidentes. La responsabilidad del Estado es una elección tranquila. Fui secretario general de gobierno y las mesas de seguridad eran claves. Nunca tuvimos esos incidentes. No le estoy echando culpa. No debió haber pasado, aunque fuese de un tamañito, o un incidente. Pasó, pero hay que darle vuelta a la página. No hay que quedarse estancado. Hay que sumar. Ustedes como medios son pieza importante en eso. Ahome nos necesita a todos.

—¿Van a quedar con estigma?

—Si se lo quieren seguir dando, sí va a quedar, pero si los medios de comunicación y los actores políticos le dan la vuelta a la página, la cosa se puede matizar. Ya quedaron para la historia, pero ¿cuánto tiempo va a quedar en la memoria, en el pensamiento, en el razonamiento? Pues en la medida que le estemos dando vuelta ahí va a seguir.

—¿Va a defenderse de la impugnación?

—Hay una impugnación, por supuesto que la hay, la ley lo permite y tenemos que ser respetuosos de ello. Con mis abogados defenderé mi posición, en las instancias que correspondan. Voy a responder legalmente a esta impugnación, el no hacerlo es como decir que no quiero esta responsabilidad como autoridad electa. Tengo que contestarlo. Ahome nos necesita a todos. No a una autoridad electa dividida. Ya estoy hablando con todos mis contendientes, menos con dos. Uno impugnó (Marco Antonio Osuna Moreno, alianza PRI-PAN-PRD) y pues no trae ganas de platicar, ojalá se anime, estoy con la mano extendida y los brazos abiertos para poderlo hacer; con Mingo (José Domingo Vázquez Márquez, Partido del Trabajo) he mandado recados, pero no ha reportado, pero conociéndolo desde hace muchos años, por esta amistad de muchos años que no se va a fracturar por estos temas. Voy por la suma de la gran mayoría, de todos, para que me acompañen a gobernar, no sólo en la transición. De siete contendientes, llevamos cinco. Y aquellos líderes políticos, sociales, empresariales que me manifestaron que iban por otro lado, ya estamos en pláticas para caminar juntos, desde la transición vamos a planear.

—¿Cómo logrará combatir la corrupción?

—Simplificando. Reduciendo la tramitología. En la actualidad, los trámites fomentan la corrupción, en todas las áreas. Yo la padecí en mi etapa de constructor.