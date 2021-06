Caso Javier Valdez, un paso importante en la lucha contra la impunidad

Una gota de agua en un mar de impunidad para los asesinatos de periodistas en México, eso significa la sentencia condenatoria que este 8 de junio de 2021, dictó el Juez federal, José Noé Egure a Juan Francisco Picos Berrueto, el Quillo, declarándolo culpable por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

Lea: El ‘Quillo’, culpable de asesinar a Javier Valdez, crónica de un veredicto https://bit.ly/3q0k32X

Tras un mes de audiencias y 58 pruebas presentadas por los fiscales de FEADLE y asesores jurídicos de las víctimas, quedó demostrado de manera contundente que el asesinato de Javier Valdez fue por ejercer su labor periodística.

Llegar hasta aquí es un paso importante para la lucha contra la impunidad. Reconozco que el trabajo conjunto realizado por la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y los abogados de Propuesta Cívica, tuvieron buenos resultados. Con este suman dos sentencias de los tres autores materiales identificados en las investigaciones, uno de ellos asesinado en 2017.

A la salida del Tribunal Federal, alguien me preguntó qué significaba esta sentencia condenatoria en el caso de Javier; me quedé pensando y miré a Griselda Triana, esa mujer guerrera que nunca se dio por vencida, a sus hijos, dos jóvenes que le han acompañado con su cercanía durante cuatro años. Al equipo de Ríodoce que nunca dejó de dar seguimiento puntual y periodísticamente al caso de Javier. Y me dije, significa que la lucha por la justicia es una lucha de todas y todos, cada uno desde su trinchera y que esta se construye todos los días.

Sin embargo no puedo evitar echar una mirada atrás después de cuatro años de investigación y de esfuerzos conjuntos entre organizaciones, autoridad y familiares, y los recuerdos de momentos clave en el proceso. La caminata del primer aniversario del asesinato de Javier bajo aquel sol abrazador de Culiacán, donde nadie se rindió. La conferencia mañanera donde Gris con la convicción de siempre frente al presidente pidió justicia para Javier y detener a todos los responsables. El sabor agridulce y los sentimientos encontrados de aquel 27 de febrero de 2020, con la sentencia a 14 años, de Heriberto Picos Barraza, el Koala.

Y creo que sí, este es un pequeño respiro en este camino pero no es el final, sino la continuidad de algo que ya se ha iniciado y no se puede detener. No ha sido un camino fácil de recorrer para nadie y mucho menos para su familia, pero este es un avance que hay que reconocer.

Juzgar hoy con perspectiva de libertad de expresión y lograr una sentencia condenatoria es un logro pero también es un reto para los jueces, para FEADLE, para las organizaciones, pero el camino ya está iniciado, espero que este se continúe y se fortalezca en un país donde hay más de 140 periodistas asesinados tan solo de 2006 a la fecha, y 23 desaparecidos. Este fallo condenatorio es alentador pero es solo el principio de lo que se puede lograr cuando hay voluntad de investigar.

El caso Javier no termina con este fallo condenatorio, habrá que esperar que esta próxima semana se lleve a cabo la etapa de individualización y reparación para que posteriormente el juez en los siguientes días pueda dictar la penalidad que esperamos sea la pena máxima de 50 años, tal como los solicitó FEADLE y los asesores jurídicos de los familiares.

Queda pendiente también la ejecución de la orden de aprehensión en contra del presunto autor intelectual identificado por FEADLE, como Dámaso López Serrano, el Minilic, misma que fue ordenada en enero de 2020. El gobierno mexicano debe de hacer su mejor esfuerzo para agilizar su extradición de Estados Unidos donde se encuentra desde 2017.

Este 8 de junio fue importante para la familia de Javier, pero también para quienes desde hace cuatro años seguimos de cerca la investigación y sobre todo para la libertad de expresión y de prensa en México. Esta sentencia condenatoria a unas semanas de que se cumpliera el cuarto aniversario del asesinato de Javier, es el mejor homenaje que se le puede haber dado. Pero el camino por la justicia, aún le quedan muchos meses y años por recorrer.