Desechan de conteo urnas electorales recuperadas tras robo armado en Los Mochis

El Consejo Municipal Electoral de Ahome aprobó este viernes anular 22 urnas que fueron robadas por grupos armados en la elección del domingo y reencontradas en diversos consejos distritales, por lo que Gerardo Vargas Landeros se perfila a convertirse en alcalde electo, una vez que concluya el cómputo final que podría suceder la noche de este fin de semana.

Además se acordó dar vista a las fiscalías de investigación de delitos electorales por la violencia extrema ocurrida en las elecciones, por lo que la elección tiende a judializarse.

En la sesión especial de este viernes, los consejeros con el aval de los partidos políticos determinaron no contabilizar los votos de las casillas 283 básica, 284 básica, 383 contigua 1 mil 285 y 286 básicas, robadas en el ejido Primero de Mayo y las 315 contigua 1 sustraída en el ejido Águila Azteca.

Y poco después, aprobaron desechar la casilla 71 básica que nunca se instaló en la esquina de Álvaro Obregón y 20 de Noviembre, porque fue robado el material, asá como desechar la 129 básica de la colonia San Francisco porque las boletas fueron sustraídas y reaparecieron en una bolsa de la casilla 296 del ejido Mochis que fue entregada en el Consejo Distrital 02.

También decretaron como no localizadas las casillas 418, 419, 420 y 421 de Cohuibampo y desechadas por sistema viciado, cuyos paquetes vacíos aparecieron en el distrito local 03; en el mismo tener fueron anuladas las casillas 411 básica, 411 contigua 1 y 411 contigua 2 robadas en Nuevo San Miguel, como también las casillas 197 básica, 297 contigua 1, 298 básica y 290 contigua 1 sustraídas en el ejido Mochis.

Los consejeros desecharon las casillas 296 básica del ejido Mochis y la 273 contigua 1 de Goros 2.

Hasta ahora, resta por calificar 134 votos reservados y cotejar el contenido de las casillas especiales, ambas actividades podrían concluir al filo de las 21:00 horas para luego alimentar el sistema que efectuará el cómputo final para decretar al ganador.

Una vez definido el total de votos válidos, los consejeros designaran los regidores electos, para entregar la constancia de mayoría, que estaría sucediendo ya entrada la noche.

Martín González Burgos, dijo que debido a la celeridad de los consejeros y a la poca controversia en el análisis por opiniones consensuadas, el proceso de elección podría concluir este viernes.

Dijo que el conteo de votos no ha tenido gran modificación, pero no aventuró números finales.

De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP), Gerardo Vargas Landeros sería el virtual ganador de la contienda con 42 mil 024 votos, mientras que José Domingo Vázquez Márquez sería la segunda fuerza política con 37 mil 638 sufragios desbancando al PRI, PAN y PRD al tercer lugar de influencia electoral.