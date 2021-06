Anuncia Videgaray que impugnará inhabilitación de la SFP

Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante la administración de Enrique Peña Nieto, informó que impugnará la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) por mentir en sus declaraciones patrimoniales.

En un comunicado que difundió en Twitter, el ex funcionario peñista aseguró que las “cuentas bancarias”, que la SFP señala que no declaró, en realidad son tarjetas de crédito, que si reportó en sus declaraciones patrimoniales, pero que no tenían saldo deudor en esas fechas.

“No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado)”, expuso.

Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021

Finalmente, Luis Videgaray señaló que la propia Función Pública reconoció en el oficio en el que se le informó de la resolución que no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, y que no se generó ningún daño o perjuicio económico.

“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, dijo.

Luego de la publicación del comunicado, la Secretaría de la Función Pública respondió que Luis Videgaray si ocultó cuentas bancarias en su declaración, las cuales sí tenían salto durante el periodo en que estaba obligado a informar.

#TarjetaInformativa 📰 Respecto de la carta compartida en redes sociales por el C. Luis “V” precisamos lo siguiente 🔗 https://t.co/AerjHmujAN pic.twitter.com/1Ik4tsaX0y — SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) June 8, 2021

“La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados”, señala.

“Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación. Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”.