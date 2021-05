Sinaloa, entre las vacunas y los contagios

Un pequeño paso más. El proceso de vacunación contra el COVID-19 en Sinaloa ya alcanzó a la población de entre 50 y 59 años y se espera que a inicios de julio aterrice en la entidad un lote para personas entre 40 y 49 años.

Durante una semana en el estado se comenzó a dispersar la vacuna de SINOVAC a ese sector de la población, alcanzando tan sólo entre Mazatlán y Culiacán a 35 mil 866 y 74 mil 874 personas, respectivamente. En total se registraron para la aplicación del antígeno 234 mil 475 sinaloenses.

Ese pequeño paso se suma a las casi 600 mil personas vacunadas en el estado, lo que es equivalente a casi el 20 por ciento de la población de Sinaloa que ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Según datos de la Secretaría de Bienestar, al corte del 24 de mayo, se han vacunado a 46 mil 890 personas del sector salud, a 77 mil 577 docentes y a 3 mil 516 mujeres embarazadas.

Además, la segunda dosis para adultos mayores de 60 años inicia mañana martes en el estado, siendo el municipio más rezagado Culiacán el cual tiene un avance del 24 por ciento en conjunto con el sector de 50-59 años.

En contraparte, municipios como Rosario, Cosalá, Elota, Navolato, San Ignacio y Badiraguato han completado su esquema para personas desde los 50 años.

Al respecto, el secretario de salud Efrén Encinas Torres explicó a reporteros de la fuente que si bien el proceso avanza lentamente, ha sido efectivo al grado de que posiblemente durante el último bimestre del año se alcance la inmunidad de rebaño.

“Quizá a finales del año, noviembre, por allá, pudiera estar ya vacunado un número importante de la población de nuestro país para que en conjunto a la inmunidad que de alguna forma se ha adquirido a través de adquirir el padecimiento, valga la redundancia, con la vacuna, pudiésemos ya estar en un marco de inmunidad de rebaño”, dijo.

El cálculo desde que el COVID-19 arribó a Sinaloa fue que la pandemia se instalaría alrededor de dos años, y prácticamente así ha sido. A la fecha han transcurrido más de 455 días desde el primer contagio y más de 39 mil 150 contagios en Sinaloa que en conjunto con la cantidad de vacunas suministradas hacen menos lejana la meta de la inmunidad de rebaño.

“Siempre se dijo que duraría unos dos años para que fuera una enfermedad endémica donde pudiéramos tener una vacuna programada en un plan formal, pero eso va a depender de todo el mundo, la OMS”, añadió Encinas Torres.

Por otra parte, la Secretaría de Salud Federal ya habilitó el registro para la aplicación de la vacuna personas entre 40 y 49 años la noche del jueves 27.

La información, antes de convertirse en dato oficial, se hizo viral en redes sociales, sobre todo en usuarios de Twitter en donde fueron compartiendo la página de internet para el registro de adultos entre 40 y 49 años de edad.

Esta población significa en México 16 millones 356 mil 403 personas, de las cuales se espera inmunizar al 70 por ciento de ellas durante esta primera parte.

En Sinaloa, según datos de la Secretaría de Salud del Estado, se planea atender al 80 por ciento de esa población, es decir, a un poco más de 322 mil personas.

Acerca del inicio del proceso en la entidad, Encinas Torres explicó que si bien no existe fecha, ya se cuenta con el inicio del registro por lo que el cálculo es dar inicio con la aplicación durante julio de este año.

Además, según confirmó la autoridad federal en salud, también se aplicará el biológico a las personas de 39 años de edad que este año cumplen los 40, así como a las mujeres embarazadas mayores de 18 años.

Finalmente se estima que la meta de vacunación para el 5 de junio es culminar con la aplicación de la segunda dosis a mayores de 60 años, así como con la primera dosis para adultos de 50 a 59 años de edad.

Sin embargo la vacunación por sí sola no es la solución. Los cuidados mientras no llegue la inmunidad de rebaño deberán mantenerse. El no bajar la guardia, repite la autoridad, sin embargo el semáforo epidemiológico se mantiene en color verde y con ello la movilidad incrementada considerablemente.

Artículo publicado el 30 de mayo de 2021 en la edición 957 del semanario Ríodoce.