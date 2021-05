El ‘Quillo’ desiste de sus testigos y se prolonga juicio por caso Javier Valdez

Se prolonga el juicio contra presunto autor material del crimen del periodista Javier Valdez

Juan Francisco “P”, se quedó sin testigos. El defensor desistió de cuatro testimonios y al único que pretende llevar a declarar no lo localiza.

Lea: Testigos hunden al ‘Quillo’, lo identifican como el autor material del crimen de Javier Valdez https://bit.ly/3ijE4zV

Con los testimonios la defensa pretendía probar que el Quillo vivía en Tijuana el día del homicidio de Javier Valdez y que existe una línea de investigación que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) no exploró.

La semana pasada serían los testimonios que ofreció llevar al juicio oral el defensor Miguel Rochín. Se trata de la esposa y suegra del acusado, dos agentes investigadores y una persona de identidad reservada.

Para el lunes estaba programado un testigo que, según la defensa, beneficiaría al Quillo porque habla de una línea de investigación distinta a la que sostiene la FEADLE.

Con el testimonio, la defensa intenta exculpar al Quillo y afirmar que la FEADLE no agotó todas las líneas de investigación.

Sin embargo, la defensa no pudo localizar a esta persona para llevarla a declarar y pidió diferir la audiencia.

“La defensa pidió aplazar el juicio toda vez que no tiene la localización de un testigo en particular que quieren traer, sin embargo, el juez le señaló que es su carga y responsabilidad como corresponde a la Ley presentarlos a más tardar esta semana, de lo contrario se da por concluido el juicio”, dijo el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

La audiencia para la declaración de ese testigo fue programada para el jueves pero tampoco acudió porque no fue localizado.

La FEADLE auxilió en la búsqueda de esta persona en domicilios de Guanajuato y en Bachigualato y Escuinapa en Sinaloa, sin poder localizarlo.

Además solicitaron información sobre él al Instituto Nacional Electoral y no aparece registrado en el padrón.

Durante la audiencia del jueves el juez pidió continuar con la búsqueda para agotar todos los medios posibles y salvaguardar los derechos constitucionales del acusado y evitar una posible reposición del proceso.

Para continuar con la búsqueda pidieron cualquier información que tengan sobre él a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, específicamente a la Policía de Tránsito, a Catastro y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado.

La defensa tiene de plazo hasta este viernes 4 de junio para presentarlo a declarar al tribunal de enjuiciamiento.

El defensor también pretende que declare un agente del Ministerio Público Federal que participó en la investigación e integración de la carpeta de investigación contra el Quillo, pero después de que declare el testigo que no localiza.

La semana pasada el defensor también desistió del testimonio de cuatro personas.

Dos de esos testigos son la esposa y la suegra del Quillo con los que pretendía demostrar que el acusado vivía en Tijuana con su familia el día del homicidio de Javier.

Además desistió de la declaración de dos agentes de la Fiscalía que investigaron y ubicaron al Quillo en Tijuana después del asesinato.

Para el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, la defensa del acusado no ha podido acreditar su teoría de que el Quillo no vivía en Sinaloa el día del crimen.

“Hasta ahorita se han desistido de todo, es claro que no hay una teoría del caso, simplemente es afirmar que se encontraba en la ciudad de Tijuana pero no han traído ninguna prueba y se desistieron de todas las pruebas que corresponden, únicamente se mantienen en querer traer al testigo que no localizan para decir que hay una teoría distinta de las cosas pero ya con esto desisten de su pretensión de hablar que el acusado se encontraba en Tijuana”,

Menciono que “nunca tuvieron una teoría del caso consistente sobre todo, cambiaron de opiniones muchas veces, eso es claro que nada más estamos a la expectativa, ellos esperaban que la Fiscalía no pudiera probar y ahora que la ya la Fiscalía probó todo pues no hay mayor defensa en este momento”.

El Fiscal señaló que cierran el juicio con testimonios y pruebas que acreditarán la responsabilidad de el Quillo y que Javier fue asesinado por su actividad periodística.

“Tenemos testimonios sólidos con cuatro testigos que hablan directamente de la responsabilidad, con un sin número de testigos técnicos, periciales que nos habla de cómo fue la mecánica de los hechos, de la identificación de vehículo y con una muy fuerte teoría del motivo, es decir, que la agresión fue precisamente por ciertas notas escritas por Javier Valdez, en particular en el número de Ríodoce publicado el 7 de mayo de 2017”, indicó.

El juicio estaba programado que terminara este lunes 31 de mayo con los alegatos de clausura tanto de la Fiscalía como de la defensa pero por el testigo que no es localizado continuará hasta el viernes 4 de junio. Ese día o el lunes 7, el juez podría dar a conocer si lo declara culpable o lo absuelve.

“Una vez que resuelva el fallo se abre un nuevo proceso para la culpabilidad y ahí es donde se valora la cantidad de años que corresponde a una sentencia, en este momento nos enfocamos en la culpabilidad y una vez que pasemos a la siguiente etapa nos enfocaremos en pedir la sentencia acorde a las circunstancias”, indicó Sánchez Pérez del Pozo.

Al inicio del juicio oral los fiscales señalaron que pedirán al juez imponga la pena máxima de 50 años de prisión.