Reimpresión de boletas en Sinaloa costará casi 4 mdp

Las boletas que tendrán que reimprimirse para la elección en Sinaloa, tendrán un costo cercano a los 4 millones de pesos, esto luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara la remoción de candidaturas comunes de Morena y el PAS que buscaban reelección en distritos electorales de Ahome, Culiacán y Mazatlán.

Así lo informó la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Karla Gabriela Peraza Zazueta, en rueda de prensa conjunta con su homólogo del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda, luego de que ayer el Consejo General aprobara la sustitución de candidaturas del PAS únicamente para las diputaciones locales.

Como contexto, la Sala Regional en Guadalajara del TEPJF determinó el viernes 21 “tumbar” las candidaturas en donde Morena buscaba reelegir funcionarios junto con el PAS, incluidos los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán.

En total se tendrían que reimprimir un millón 848 mil 667 boletas, divididas en 621 mil 881 para diputaciones de seis distritos electorales y un millón 226 mil 786 para las alcaldías de Culiacán y Mazatlán.

“Estamos entregando la información para que nos entreguen en tiempo y podamos estar recibiendo las boletas reimpresas y hacer el conteo y sellado, entregarlos a los distritos y municipios, y estar entregando a funcionarios de mesa directiva”, dijo Peraza Zazueta.

Las nuevas boletas tendrán únicamente las candidaturas presentadas en tiempo y forma, no así aquellos que no cumplieron el compromiso para el registro.

“Solo van a aparecer en las boletas esos candidatos, si esos partidos no nos presentaron candidaturas (en los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán), no van a aparecer en las boletas, si entonces pues, el PAS no presentó candidatura, no va a aparecer en las boletas, ni sus nombres, ni su logo”, añadió.

Por su parte, Jorge Luis Ruelas Miranda explicó que a pesar de los hechos violentos en el estado no esperan que estos se trasladen a la jornada electoral, y que por el contrario, hace un llamado a la sociedad a salir a votar el 6 de junio.