García Cabeza de Vaca acusa que desde Palacio Nacional se tomaron acciones en su contra; AMLO lo niega

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que la decisión de proceder en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada “se tomó en Palacio Nacional”.

“No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del parido en el Gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, señaló en un comunicado difundido la noche de ayer miércoles.

“Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho”, añadió en el texto difundido en su cuenta de Twitter.

Les comparto el siguiente posicionamiento: pic.twitter.com/JbHA5Op6OS — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 20, 2021

Añadió que pese a que ha solicitado conocer la carpeta de investigación en su contra, se le ha negado.

“En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparos, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra. No me han dejado defenderme”, comentó.

Francisco García Cabeza de Vaca insistió en que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dieron la razón al rechazar el desafuero que la Cámara de Diputados aprobó por defraudación fiscal el pasado 30 de abril.

Aseguró que la orden de arresto girada en su contra es una violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso.

“El Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un gobernador del estado libre y soberano”, señaló.

El gobernador de Tamaulipas también señaló que los motivos políticos son evidentes en su caso y destacó que la noticia sobre su orden de captura fue difundida primero por militantes de Morena, como el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este jueves haber ordenado la detención del gobernador tamaulipeco.

“Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina”, afirmó en la conferencia mañanera.