Filtran video de vuelo privado de Mario Zamora; el candidato asegura es vigilado (video)

El candidato de la coalición “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum, justificó su vuelo privado el día de ayer para atender un asunto personal, asegurando que la filtración del video que capta el momento en que aborda el avión fue grabado por gente que lo vigila.

Así lo explicó a reporteros en Mazatlán, tras su gira de trabajo por el puerto en donde estuvo acompañado de la senadora Josefina Vázquez Mota.

“La verdad es que salí en un vuelo privado, no todo en la vida es trabajo. Una situación de un amigo personal, de salud. Por respeto a la familia omito decir su nombre, pero pude ir acompañado de otro amigo mutuo, volamos a Monterrey, estuve con esta persona, le di un abrazo muy cariñoso y pude regresar de vuelta a seguir trabajando”, explicó.

En el video se aprecia al candidato de la coalición del PRI, PAN y PRD abordando un avión privado, en donde a través de unos textos se explica que va con rumbo a Monterrey, presuntamente a recoger dinero en efectivo en unas maletas, las cuales son mostradas en el mismo video cuando son bajadas de la aeronave.

“Eso es lo que me llama la atención y que me da mucho gusto, es curioso, hay videos, gente siguiéndome. Luego lo más interesante, cuando nos bajamos del avión me venía acompañando a mí un compadre mío que es amigo mutuo, traía una mochila, le abrieron la mochila yo creo que pensaron que traíamos dinero. Yo me bajé rápido porque iba al baño, no había ido al baño. De estar haciendo cruceros me avisa mi compadre, para ir a ver a nuestro amigo, hay esta situación, fuimos. Me da mucha risa porque la gente me dijo, se subieron al avión y estuvieron revisando” justificó el candidato.

En ese sentido Mario Zamora afirmó sentirse vigilado aunque no mencionó por quién o por quienes.

“Es bien interesante porque hay que preguntar, quién fue, quién lo grabó, quién me está siguiendo y es la muestra más clara de lo bien que vamos. Ya se dieron cuenta que vamos ganando, que cada vez nos separamos más y andan desesperados. Están desesperados”, dijo.

En su agenda el candidato únicamente tuvo un par de eventos públicos, por la mañana a las 8:30 horas y por la tarde a las 18:00 en la capital del estado.

Hoy, en Mazatlán, sostuvo agenda con empresarios en el puerto acompañado de Josefina Vázquez Mota.