Vinculan notas sobre el Minilic con asesinato de Javier Valdez

Un analista de contexto aseguró que el periodista Javier Valdez fue asesinado por notas publicadas sobre Dámaso López Núñez, el Minilic, durante su comparecencia en el juicio oral.

La mañana de hoy se celebró la tercera audiencia de juicio oral en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán.

Entre los testigos que presentó la Fiscalía se encuentra un analista de contexto que durante cerca de tres horas realizó un análisis del trabajo de Javier.

El titular de FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que el analista hizo referencia a la información que publicó Ríodoce durante el conflicto entre Dámaso López Núñez, el Licenciado; y los líderes del cártel de Sinaloa en 2017.

Este testigo afirmó y concluyó de manera categórica que en las notas que escribió Javier, en particular las últimas dónde se habla de la detención de Dámaso López y de Dámaso Lopez Serrano, el Minilic, como alguien que no tenía la capacidad de liderazgo, hay una nota en particular que firma Javier donde refiere que el Minilic es un pistolero de utilería, un narco de corridos por encargo, y que no tiene la capacidad de liderazgo para continuar un conflicto con los liderazgos del cártel de Sinaloa, como el motivo del homicidio, señaló.

Mencionó que además declaró una persona del diario La Jornada del que Javier era corresponsal y de la editorial Penguin Random House para acreditar que Javier era periodista.

Manifestó que estos testigos son fundamentales para acreditar que Javier era periodista ya que la defensa asegura que demostrará que no lo era.

A partir de mañana iniciarán con las declaraciones de testigos que hablarán sobre la escena del crimen y las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.