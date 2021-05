AMLO la esperanza de Estrada Ferreiro

Ahora será más fácil ganar, nos respalda el trabajo, dice el candidato de Morena

Jesús Estrada Ferreiro no tiene dudas que será reelecto alcalde de Culiacán. Lo afirma una y otra vez. Según él, ninguno de los otros candidatos le hace competencia.

Este es el tercer proceso electoral en el que participa. El primero fue en 2016 como candidato de Morena a la gubernatura y fue derrotado por Quirino Ordaz Coppel; y en el segundo, en 2018, ganó la alcaldía con más de 34 mil votos al priísta Jesús Valdés, gracias a López Obrador, reconoce.

Y el tercero está seguro que lo ganará por el trabajo que ha hecho como presidente municipal y, admite, por los programas sociales implementados por el presidente López Obrador, que le facilitarán el triunfo.

Antes de buscar la reelección como alcalde, quiso ser candidato a gobernador por segunda vez pero Rubén Rocha Moya fue el que resultó electo en la encuesta del partido.

“Hubo una encuesta, a mí no me consta quién ganó porque no vi la encuesta, yo pude decir que pude haber ganado yo porque no la vi, sin embargo, yo apoyé desde un principio a Rocha”, señaló.

La encuesta que sí ganó, asegura, fue la que se hizo para elegir al candidato a alcalde, y la ganó porque la gente lo quería a él y no porque haya cabildeado la candidatura con la dirigencia del partido.

—¿Hizo negociaciones, cabildeo, para obtener la candidatura?, usted fue el único aspirante al que se le vio cercano a Mario Delgado en la visitas que hizo al estado.

—No, Mario Delgado me ayudó cuando estuve de candidato a gobernador, él vino comisionado por el presidente a ayudarme. Yo estaba seguro que yo iba a ganar la encuesta, de hecho intentaron tumbármela para que aquí fuera una mujer la candidata, no pudieron.

—¿Del mismo partido intentaron tumbarlo?

—No sé de dónde pero manipularon todo, por eso cambiaron a la candidata de Guasave para que fuera candidato hombre y el IEES obligara a que aquí (en Culiacán) fuera mujer pero se les cebó el cuete.

-¿Quién no lo quería de candidato?

-Alguien. Se les cebó el cuete.

-Ahora que Andrés Manuel López Obrador no va estar en las boletas, ¿será igual de fácil ganar la elección?

-Va ser más fácil, la vez pasada estuvo en las boletas y yo he reconocido humildemente que ganamos gracias a él, yo hice mi trabajo en aquel tiempo pero lo que hacemos hoy supera con 10 veces o más lo que hicimos la campaña pasada, mi respaldo principal es el trabajo que hemos hecho en Culiacán, la confianza que me tiene la gente hoy; me victimizaron los medios en su oportunidad, me hicieron más famoso con la gente, ahora el famoso soy yo y los malos son los que me atacaban pero hoy que no está López Obrador en las boletas, su imagen, va ser más fácil porque su imagen está en el corazón de la gente, en la mente de millones de mexicanos que han sido beneficiados con los programas federales que él implementó y que hoy están inscritos en la Constitución, estamos más seguros ahora de ganar porque todos los compromisos que hizo en la campaña los está cumpliendo, hay millones de mexicanos que están cobrando su pensión de adulto mayor, apoyos por discapacitados, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becarios, toda esa gente multiplícala por cuatro cuando menos porque una persona beneficiada con un programa de esos, tiene hijos, tiene hermanos, tiene esposa, tiene esposo, tiene pareja y la gente no es tonta, nos pueden quitar todas las lonas que quieran, nos pueden quitar el habla en la radio en la televisión en los medios pero no le van a quitar a la gente la percepción de que es un buen gobierno el de López Obrador y que a mí me identifican con él en la misma ideología porque hemos hecho lo mismo.

—¿En esta campaña que propuestas trae?

—La primera es continuar con lo que estábamos haciendo, mejorarlo, hay cosas inconclusas, concluir el tema del metrobús, el tema de los ríos navegables, ya están aprobados 170 millones de pesos para ello; concluir el dren Bacurimí, avanzar en el pavimento, reformar la Ley de Construcción para que se modernice y se adecúen los fraccionamientos a la realidad que vive Culiacán, no podemos seguir en el pasado porque hacen calles angostas, casas apeñuscadas, dejan pocos espacios para áreas públicas, hay muchas cosas.

—Si no llega a ganar usted, ¿quedarían a medias?

—Vamos a llegar, no te preocupes.

—¿No tiene ninguna duda?, ¿no ve a ningún candidato fuerte?

—Ninguno, ninguno, vamos dos a uno con el más cercano y el PRI está haciendo trampa otra vez, nos está quitando las lonas que ponemos en las colonias, los ranchos, a la gente la amenazan con quitarle la tarjeta (de despensa) que da el gobierno del estado, los amenazan y les dicen ‘se la vamos a quitar’ y la gente dice ‘pues quiten la lona’ y ponen la del PRI y del PAN.

—¿Va a presentar denuncia?

—Yo no, el pueblo que la presente si quiere, no me quita el sueño eso a mí, pueden quitar la lona de una casa pero la conciencia de la gente es la misma, la gente nos dice ‘con lona o sin lona vamos a votar por Morena’.

—¿Porqué tomó la decisión de reelegirse?

—Para empezar me dieron ganas, es la primera respuesta que te puedo dar; la segunda, está permitido en la Constitución; la tercera, es que hay cosas que no hemos concluido y son importantes; la cuarta, es que hemos hecho tantas cosas que no están todavía en la Ley que yo necesito que se plasmen en la Ley para que no las pueda revocar nadie, tantas sinvergüenzadas que había, tanta corrupción que había y la hemos combatido pero no basta con los hechos nada más, necesitamos plasmarlo en la Ley; una de ellas es las Ceprofies, necesitamos reformar la Ley para que la Ley de Inversiones se derogue y no se vuelvan a otorgar Ceprofies a nadie porque es contrario a la Constitución; la otra es que quede el derecho al transporte del pueblo y nadie manipule en perjuicio del mismo porque la visión que yo tengo del transporte es social, nadie tiene el derecho a parar el transporte público por intereses particulares o económicos, ni gobierno ni los empresarios.

—Uno de los ejes de su campaña pasada era el combate a la corrupción, ¿avanzó en el combate a la corrupción?

—Mucho, no tenemos corrupción como antes, yo creo que sigue habiendo pero es mínima y si sigue habiendo es porque la gente no denuncia y ¿porqué no denuncia? porque están involucrados también, ¿tú crees que para que haya corrupción ocupas que haya un funcionario corrupto? ocupas dos, el funcionario y el que lo corrompe.

Estrada Ferreiro reitera los logros de su administración que más repite en su campaña: disminuyó la deuda sin fuente de pago de mil 180 millones de pesos a 500 millones y la compra e instalación de 62 mil lámparas led sin endeudar al municipio.

Asegura que gracias a la austeridad y a que bajó la corrupción saneó las finanzas del Ayuntamiento porque cuando llegó en octubre de 2018 no tenían ni siquiera los 320 millones de pesos que necesitaban para pagar los aguinaldos y el gobernador le tuvo que prestar 100 millones de pesos, la JAPAC 50 millones y el resto lo recaudaron y para el siguiente año ya tenían dinero para el pago de las prestaciones de fin de año y comprar las lámparas led.

—¿Después de la elección regresará al Ayuntamiento?

—Claro, tengo que trabajar, no me voy a ir a descansar, tengo que trabajar.

—¿Volverá a buscar la gubernatura o este fue su último intento?

—Vamos a trabajar en lo que sigue, no es tiempo de hablar de otras cosas, ahorita hay que trabajar, no hay que pensar en cosas de esas.

Artículo publicado el 09 de mayo de 2021 en la edición 954 del semanario Ríodoce.