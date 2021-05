Encuentran a joven asesinado en Guasave

El cadáver de un joven fue encontrado esta mañana de martes en un predio agrícola del municipio de Guasave.

Este acusa balazos en la cabeza y una muerte reciente, aunque no en el lugar del hallazgo.

De acuerdo con un reporte de policía, el cadáver fue encontrado por civiles a las 10:00 horas de este martes en un camino contiguo al dren 9 entre las calles 300 y 500 del predio Corerepe, al sur de Guasave.

Al momento no hay datos que indiquen la identidad del muchacho.

Este no sería mayor a 35 años de edad. El cadáver viste jean y playera en azul y caza tenis en negro.

Este sería el segundo asesinato perpetrado en Guasave en las últimas 72 horas.

El primero ocurrió el domingo cuando se encontró el cadáver de un adolescente bajo un árbol, en un camino lateral del cana Alto y México 15, entre las calles 15 y 11, en la sindicatura Gabriel Leyva Solano.

El menor fue identificado como Alexis Arturo “M”, y según los deudos tenía más de una semana privado de la libertad por hombres desconocidos.