Vamos a cogobernar con Rocha, afirma Cuen

Afirma que el PAS tiene 250 mil votos seguros para la alianza con Morena

La alianza con Morena fue ganar-ganar para Héctor Melesio Cuen Ojeda y su Partido Sinaloense (PAS). Candidaturas en municipios y distritos solamente son lo evidente, pero detrás también hay cargos en los gobiernos municipales y sobre todo en el ejecutivo estatal, en caso de salir con la victoria.

El líder y fundador del PAS revela detalles como reuniones con Quirino Ordaz Coppel y los primeros acercamientos a Morena a través del candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya, durante una reunión en el último trimestre de 2020.

El argumento de Cuen Ojeda son los resultados de su partido. A pesar de haber perdido fuerza en las elecciones de 2018 en comparación con sus resultados en 2016, el ex rector de la UAS argumenta que su partido es rentable.

“Mira, el PAS en la votación anterior tuvimos para diputados menos de 90 mil votos pero en la anterior (2016) tuvimos en el partido cerca de 250 mil votos”, dice.

En todos los eventos se le ve al lado de Rubén Rocha Moya. Casi siempre es el primero en ser presentado, en abrir plaza durante los mítines ya sea de su partido, los cuales son notable mayoría, o de Morena, que organizan en una menor escala.

En Alturas del Sur, fraccionamiento de Culiacán, en el parque conocido como la Palapa, resalta el color púrpura del PAS. Algunos chalecos guindas también sobresalen pero son minoría. Ese tipo de eventos hacen argumentar a Melesio Cuen que el PAS será el puntal para que Rocha gane la gubernatura.

Es la última etapa de la campaña. Quedan poco más de cuatro semanas de proselitismo y las mediciones, según Cuen, son constantes en su partido. Llama a uno de sus asistentes y pregunta por la cifra. Este le explica que validadas son 60 mil y proyectadas 150 mil.

“Por ejemplo, son 150 mil pero nosotros tenemos el ‘call-center’ y validamos la intención de votos, posiblemente cuando pase otra semana, 170 ó 180 y tenemos proyectados 300 mil pero ahorita validado que te dicen que sí, son esos 60 mil pero hay como 150 como voto duro en cuanto a gente que trae esa intención”, explicó.

Mucho se habló sobre la situación de salud de Héctor Melesio Cuen. El mismo líder del PAS lo confirmó. Tuvo cáncer de páncreas pero afirma que esto no tuvo que ver en su paso al costado para apoyar a Rocha Moya y ceder su aspiración a la gubernatura.

La condición para el apoyo fue que su partido lograra espacios en el gobierno estatal. No dijo cuáles. Recuerda incluso al principio del periodo de Quirino Ordaz Coppel que su nombre sonó para ocupar la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) pero él dijo entonces que no era empleado de nadie.

“En este convenio (con Morena) ocho compañeros nuestros encabezan candidaturas del PAS en distritos electorales locales y además en presidencias municipales en seis encabezamos nosotros y en tres vamos solos”, explica.

“Ahora estamos haciendo política para cogobernar. ¿Por qué hablo con cogobernar? Hablo de cogobernar, significa que en el convenio que nosotros tenemos hay inclusión también en la administración pública, tanto en el orden local municipal como en el estatal, así está el convenio, así está firmado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado”, añade.

—En eso de lo de cogobernar, la pregunta es sobre la aspiración personal de Héctor Melesio. La lista plurinominal aparece su nombre en el número dos y no creo que eso es lo que quiera ocupar en caso de lograrse.

—Lo nuestro es una estrategia y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente lo entiende, a mí me querían dar oportunidad en varios lugares, yo no necesito chamba, yo he sido un empresario muy exitoso… yo llegué a la política después de haber resuelto mis problemas económicos.

—¿Entonces sí se ve ocupando un cargo en el gabinete de Rocha?

—No, desde luego que no. Yo no le estoy apostando a eso. Siempre que me entrevistan y me preguntan si voy solo o si voy por la gubernatura, nunca hay que decir de esta agua no he de beber porque yo no soy mentiroso.

—Entonces, supongamos que mañana se declara vencedor a Rubén Rocha y le pide que lo acompañe en su gabinete, ¿a qué puesto?

—No, en lo absoluto ni idea tengo, tendría que valorarlo mucho, inclusive consultarlo con mi familia si le entro a un espacio en el poder ejecutivo porque ustedes saben que tuve problemas fuertes, graves de salud.

—¿Qué problema tuvo?

—Yo tuve un cáncer de páncreas y logré sobrevivir gracias a Dios, entonces me cambió completamente la forma de vida y si estoy en un proyecto aquí es para que se beneficie la gente, ya inclusive en mi persona poco pienso en ese aspecto porque quiero dedicar lo que me queda de vida a gozarlo con mis nietos, mis hijos, mi esposa… pero como te comenté hace rato, nunca hay que decir de esta agua no beberé.

Y esto se mantiene así. Afirma que no es empleado de nadie y que un cargo en la administración, si bien no le interesa, no dice de esa agua no he de beber y la idea de un retiro, a pesar de la enfermedad que padeció, no está en sus planes.

—Antes de iniciar me platicaba que lo buscaron los de enfrente.

—Siempre hubo reuniones donde había mucho interés.

—¿Quiénes?

—Son reuniones. Inclusive con el ejecutivo.

—¿Con el gobernador Quirino Ordaz?

—Con el ejecutivo pero fueron reuniones… él pertenece al PRI, no fueron de gobernador sino como militante del partido, en donde mostraron mucho la intención de que nosotros fuéramos con él, ellos conocen quiénes somos en el PAS, quién es el partido, la participación que este tiene.

—¿Lo querían como aliado o como candidato?

—No, como aliado. Yo te voy a hablar con la verdad, y si no, que me desmientan. Nunca me ofrecieron la gubernatura del estado pero hay una cosa muy importante y algunos columnistas que han hablado y que son mentirosos completamente (hace una pausa y una señal con sus dedos a sus labios), lo juro por mi madre que está en el cielo, ellos dicen que yo puse sobre la mesa a Culiacán para mi esposa y es una vil mentira eso.

—¿Al gobernador?

—Al gobernador. Es una vil mentira. Nunca puse un espacio sobre la mesa porque yo perdí el interés de una alianza con ellos porque sonaba la posibilidad de que el doctor Rubén Rocha Moya fuera el candidato a la gubernatura. Entonces en su momento el doctor en la elección anterior debo de comentarte que él y yo hablamos y me abrió la posibilidad de ser candidato de Morena y yo le dije que no porque no tenía interés.

Héctor Melesio Cuen zanja una distancia entre él y el PRI. Habla de querer quitarle espacios al partido que actualmente ostenta la gubernatura y por eso quiso construir más para su partido a través de la unión con Morena y Rubén Rocha Mocha.

—¿Entonces la alianza entre RRM y Melesio Cuen comienza desde la elección de 2018?

—No, la verdad que no. Esto comenzó cuando se habló mucho de que él fuera el candidato a la gubernatura.

—Pero eso inició al término de la elección en que sonó su nombre…

—Pero no empezó desde entonces”.

—¿Cuándo, entonces?

—En octubre o noviembre del año pasado. Ya ni me acuerdo”.

—¿Cómo no se va a acordar?

—Déjame recordar… hay una persona muy allegada al maestro Rubén Rocha y me invitaron a platicar, y en la plática surgió simplemente que ellos iban a participar y que sabían que el PAS también, encabezando yo la candidatura, y quedamos nosotros en el camino ver la posibilidad de unirnos. Y debo decirte que desde un principio no tuve problema en dejar mi candidatura de lado.

Héctor Melesio explica su desdén a otros partidos. Dice que aprende y del aprendizaje hizo la valoración de ir en solitario. Ese era el plan pero el acercamiento con Rocha fue continuo. Está publicado en todos los medios locales. Viajes a México a la sede de Morena e incluso reuniones en Sinaloa con liderazgos priistas, pero el color al que apuntó era guinda. “No descartes ir conmigo”, le decía Rocha según explica Cuen.

—¿Entonces quién buscó a quién?

—Pues a lo mejor yo lo busqué a él porque yo fui a su casa. Fui a su casa a invitación de un compañero muy allegado a él. No me da pena comentarlo pero debo decirte que cuando tuvimos la entrevista no fue para apoyar, fue una plática así como la tuve con Chuy Valdés, tuve pláticas con diferentes dirigentes de partidos.

—Sí, pero el profe Rocha no es dirigente de ningún partido.

—Pero Morena no lo tiene a nivel estatal. Esa es la diferencia. Y a mí me invitaron con él y platicamos pero no hay más, no hay nada, se puede decir que yo lo busqué y no pasa nada.

Y producto de esa unión dice que no le cabe ninguna duda de que Rocha ganará la elección.

—¿La gana 3-1?

—No sé, al final de cuentas la cosa se cierra; ese 2 a 1 está muy vista o que puede ser 1.5 a 1 o de 3 a 1 pero de que va a ganar, va a ganar.