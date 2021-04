Saúl Huerta es separado del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que “por mayoría de votos” se decidió separar al diputado Saúl Benjamín Huerta del grupo parlamentario, hecho que será comunicado este lunes a la Mesa Directiva.

“Hace unos minutos por mayoría de votos, se decidió separar del Grupo Parlamentario @DiputadosMorena al diputado Saúl Huerta. Mañana notificaremos a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados”, informó a través de Twitter.

Hace unos minutos por mayoría de votos, se decidió separar del Grupo Parlamentario @DiputadosMorena al diputado Saúl Huerta. Mañana notificaremos a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 26, 2021

El diputado poblano, quien buscaba la reelección, fue acusado por tres jóvenes de abuso sexual, dos de ellos presentaron denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Horas antes, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), suspender de forma inmediata los derechos políticos del legislador.

“En Morena no podemos tapar a nadie, siempre queremos que se haga justicia y quien haya cometido un delito, que asuma la responsabilidad”, declaró.

A través de un comunicado, el líder morenista solicitó a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, transparencia e imparcialidad en el proceso. Al tiempo que señaló que Morena está en total disposición para coadyuvar en lo que se considere necesario.

El sábado, Mier Velazco, anunció que sometería a consideración del grupo parlamentario la separación del diputado Benjamín Saúl Huerta, mientras no se acredite su inocencia de la acusación de abuso sexual a un menor que pesa en su contra en la fiscalía capitalina.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena informó que aprobó por unanimidad exhortar a Ignacio Mier a que en un plazo no mayor a tres días hábiles “realice las gestiones necesarias para separar de manera inmediata y definitiva” al diputado Huerta Corona de la bancada del partido en San Lázaro.

El legislador Huerta fue detenido el pasado 21 de abril por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que un menor de 15 años de edad lo acusara de realizarle tocamientos e intentara abusar sexualmente de él. Sin embargo, fue liberado antes de pasar a disposición judicial, debido al fuero constitucional que ostenta por su condición de diputado.

Mientas tanto, otro menor de edad denunció ante la Fiscalía capitalina a Huerta Corona, según un comunicado de la dependencia. El joven explicó al agente del Ministerio Público que sufrió de abuso sexual por parte del legislador en 2019.

“El adolescente narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual, similar a la que denunció hace unos días un adolescente, por hechos ocurridos en un hotel ubicado en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc”, informó la Fiscalía capitalina en un comunicado.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales se hará cargo de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El pasado 22 de abril y durante una conferencia de prensa, Huerta se declaró inocente del señalamiento de abuso sexual a un menor que pesa en su contra y dijo que fue víctima de un intento de extorsión y chantaje.

“En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad”, dijo durante un mensaje ofrecido en la Cámara de Diputados, en el que además señaló que su detención, por parte de agentes de la Ciudad de México la mañana del miércoles, fue arbitraria y que se violó su derecho a la presunción de inocencia.

También, ese mismo día, Benjamín Huerta presentó su renuncia a la reelección consecutiva al cargo de diputado federal.

Por su parte, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no habrá impunidad en el caso del diputado morenista: “Fue precisamente el tema del fuero lo que evitó que fuera presentado directamente al juez. Está trabajando la Fiscalía de manera muy profesional, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo, ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad“.

Dijo que la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, ha sido muy enfática al señalar que “no importa si es diputado” o el carácter que tenga como servidor público, “tiene que ser sancionada su actuación”, luego de que la carpeta de investigación sea judicializada.

“En su momento, si es necesario, entiendo que así debe ser, se presentará la solicitud de desafuero”, puntualizó.

Con información de Aristegui Noticias.