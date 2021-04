En Guanajuato, 87 personas se contagian de COVID-19 tras aplicarles la vacuna

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que, tras haberse vacunado conta el COVID-19, 87 adultos mayores de 60 a 69 años de edad se contagiaron del virus..

Los casos sucedieron principalmente en Celaya, Irapuato y León, precisaron las autoridades, de acuerdo con una publicación de Eje Central.

Informó también que 11 personas ya contaban con el esquema completo de vacunación, mientras que las otras 76 apenas habían recibido la primera dosis de la vacuna.

El director Salud Publica de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Pablo Sánchez Gastelum, recordó a la población que pese a estar vacunado contra el coronavirus, esto no significa que la persona no pueda contraer el virus, pero si protege para no presentar complicaciones mayores.

Exhortó a continuar con las medidas sanitarias establecidas como el lavado de manos, uso de cubrebocas y sana distancia para evitar contagiarse aun teniendo la vacuna, que detalló que el relajamiento de las medidas pudo ser la causa de los contagios en el grupo de personas.