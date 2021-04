FGR pide prisión preventiva para Jorge Luis Lavalle

La Fiscalía General de la República(FGR) solicitó prisión preventiva justificada contra el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, mientras se resuelve su situación jurídica.

La FGR argumenta que Lavalle Maury no tiene domicilio fijo y los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, además de que tiene varias salidas del país. Los fiscales mencionaron que no se tiene certeza del lugar en el que actualmente se encuentra.

La defensa del panista solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas y desvirtuar la imputación que realizó la FGR en su contra por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, derivados del caso Odebrecht, informó Reporte Índigo.

En estos momentos se debate qué medida cautelar debe subsistir; la defensa manifestó que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa y se puede enfrentar en libertad, además de que Lavalle Maury no se ha sustraído de la justicia y ha acatado los citatorios judiciales.

En unos minutos, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al reclusorio Norte, resolverá qué medida cautelar debe prevalecer hasta la audiencia que se celebrará en seis días, donde se definirá si el ex senador es o no vinculado a proceso.

En agosto pasado, el ex senador fue denunciado por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de presuntamente recibir sobornos a cambio de aprobar reformas impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto.

Por este motivo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federal (SEIDF) inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

Los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa. Pese a ello, la FGR puede solicitar la prisión preventiva justificada, argumentando que existe riesgo de fuga y que cuenta con los medios necesarios para evadir la justicia.