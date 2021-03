Rocha Moya presenta al “Diablo” Higuera como coordinador de campaña

El candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, presentó al ex panista Alejandro Higuera Osuna como su coordinador general y a su equipo de campaña.

Entre los integrantes del equipo se encuentran ex panista Wilfredo Véliz como representante electoral, el académico Gerardo López Cervantes en plataforma electoral, el ex aspirante a alcalde Alonso Ramírez coordinador de jóvenes y el ex presidente estatal del PRD, Ramón Lucas Lizarrága, como enlace con el sector agropecuario.

Rocha Moya dijo que iniciará su campaña en el primer minuto del domino en su casa de campaña en Culiacán.

Mencionó que Higuera Osuna tiene experiencia y electoralmente es muy efectivo porque ha ganado tres presidencia municipales, una diputación federal, además de que es su amigo.

“La sociedad es muy diversa, nosotros queremos en este proyecto a toda la sociedad no es un problema de geometrías políticas sino es un asunto de incluir, tener en cuenta a toda la sociedad”, señaló.

Aseguró que no habrá campañas negras de su parte ni caerá en provocaciones.

Sobre las críticas por su integración a la campaña, Higuera Osuna solo respondió: “nunca llegarás a destino si te paras a tirar piedras a cada perro que ladra”.