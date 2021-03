Revelan video de Clara Luz Flores, candidata de Morena para NL, con el líder de la secta NXIVM

Un video en el que se revela que Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia por Nuevo León” a la gubernatura del estado, si conocía al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos como tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión, fue difundido este miércoles.

La grabación forma parte de la serie “Conversaciones con Keith Raniere”, una serie de charlas y entrevistas que el líder del culto sexual sostenía con los miembros más relevantes de su organización como Emiliano Salinas Occelli -hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari-, y la actriz de la serie Smallville, Allison Mack, una de las principales reclutadoras para el grupo en el mundo del espectáculo estadounidense, de acuerdo a Proceso.

Flores Carrales afirmó el pasado 10 de marzo que no conocía a Raniere ni a la secta que dirigía, y que sólo había tomado algunos cursos de superación personal que impartía el grupo NXIVM para tratar de superar los traumas que le provocaron “los 13 atentados que sufrió” mientras fungía como presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, alcaldía que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey.

En la entrevista con el periodista Julio Hernández López, conocido como Julio “Astillero”, aseguró que sólo había sido una más de las cerca de las 10 mil personas que tomaron los cursos de “superación personal” y “liderazgo humano” que NXIVM impartía, pero sin conocer el nombre real de la organización.

“Para empezar yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM no es ese que tú dices, yo tomé un curso de superación personal, yo a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey, yo no conocí nada más. (Emiliano Salinas y Keith Raniere) no son de aquí de Monterrey”, respondió ante los cuestionamientos del periodista.

Durante la charla de una hora y veinte minutos, grabada por el cineasta Mark Vicent, ex integrante del grupo, Flores Carrales escucha atentamente las palabras de Raniere sobre la existencia de sociedades primitivas y civilizadas en países como México, por lo que la propia tres veces alcaldesa de Escobedo llega a plantear que podrían existir dos tipos de gobierno para cada una de estas sociedades, de acuerdo a Proceso.

Clara Luz Flores también refiere que en la sociedad y en la familia actual ya no existen líderes, ya que la educación y organización de la sociedad pasó de ser vertical a horizontal, por lo que ya no hay respeto a los padres dentro de las familias ni tampoco a los gobiernos por parte de la sociedad.

La consecuencia, afirma la candidata a gobernadora, es que la violencia ha ido creciendo por esa falta de líderes tanto en la familia como en la sociedad.

Vestida con un saco blanco y blusa rosa, Clara Luz Flores parece pedir consejos para combatir la violencia al hombre que en Estados Unidos fue acusado de manipular a los miembros de su organización, obteniendo beneficios económicos y favores sexuales de su grupo de “esclavas”.

La candidata a la gubernatura de Nuevo León concluye la charla reconociendo que ya había platicado con el propio Keith Raniere en días anteriores y afirma que su principal reto como política es enfrentar a la “fábrica de delincuentes” que existe en Nuevo León.