Este 24 de marzo, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de México, el gobernador del estado, Qurino Ordaz Coppel, y el empresario pesquero e inmobiliario, José Eduvigildo Carranza, y sus aliados AMresorts, colocan la primera piedra del proyecto turístico Dreams Estrella del Mar Mazatlán.

¡Viva el sector empresarial mexicano!, festinó Torruco Márquez, momentos antes de la colocación de la primera piedra de la obra cuya inversión será de 70 millones de dólares, por parte del Grupo Pinsa, presidido por José Eduvigildo Carranza Beltrán.

La comunidad residencial privada se construirá en el Club de Golf Estrella del Mar, en un área de 374 hectáreas con 5. 6 kilómetros de playa y se ubica a 9 kilómetros de distancia del aeropuerto Internacional de Mazatlán.

Se presume que la construcción que generará 2 mil empleos directos en indirectos, “beneficiará” a los habitantes mazatlecos y los del poblado de Barrón.

Torruco Márquez consideró a Carranza Beltrán como el paradigma del empresario que ha sabido soñar y ha sabido hacer realidad sus sueños.

“(Carranza Beltrán) es uno de los empresario ejemplares que hay que seguir siempre, porque son ejemplo de lo que ha sido en nuestro país el éxito gracias al talento del sector empresarial mexicano…viva el sector empresarial mexicano”, dijo.

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, valoró el arrojo de su amigo empresario pesquero que del liderazgo de Pescados Industrializados S.A. (PINSA) se lanzara a construir un sueño de desarrollo turístico en Mazatlán.

“A mi me da mucho gusto, pues hablar de Leovi, porque Leovi no era fácil que se aventara en uan inversión de este tamaño en un sector que no era de él, originalmente, que no estaba él, pero…y más difícil lo digo que se asociara,” dijo.

“Leovi no es fácil de que se una con otros, continuó, pero si lo hace y lo hizo, es porque sabe con quien estrechó la mano, el lazo, y eso habla mucho ahí jugaron, yo quiero destacar el gran trabajo que tiene PINSA, de ser líderes a nivel Latinoamérica, la empresa más importante del atún les habla de un gran liderazgo, pero sobre todo de que Leovi tiene un gran equipo”.

Por su parte, José Eduvigildo Carranza, recordó que para construir el grupo (PINSA) más importante de México y de América Latina ha dedicado cinco décadas de su vida empresarial y se han demostrado los logros prometidos para México.

“En nuestras cinco décadas hemos logrado el grupo más importante en la nación de Mexico y de América Latina, así como lo digo, el grupo más importante de México y América Latina”, enfatizó.

Respecto al giro inmobiliario, dijo: “Nuestra presencia en el sector inmobiliario, hemos empezado con algunas torres y algunas otras cosas; pero aquí es el comienzo, aquí es donde vamos a desarrollar (Dreams Estrella del Mar Mazatlán), todo lo que se refiera, y le vamos a dar vida a todo esto y también un cambio, esto va a ser un destino para Mazatlán y para el país”