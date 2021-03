Millán, los Lara, Eustaquio, en paraísos fiscales

Siempre acompañó a Juan Millán Lizárraga el tufo de la corrupción. Hasta que él llegó a la gubernatura, Antonio Toledo Corro había sido considerado por muchos como el gobernador más corrupto que había tenido Sinaloa. Ahora ya no es posible medir esos niveles porque no hay vara que lo consiga. Después de Millán vino Jesús Aguilar –hechura de Millán– y a éste le siguió Mario López Valdez –también hechura de Millán–, cuyos colaboradores siguen todavía haciendo fila en los juzgados acusados de corrupción.

Por eso no debe extrañar que ahora se sospeche que Millán forma parte de un grupo de políticos y empresarios que lavan dinero en los paraísos fiscales de América y de Europa –Panamá, los Países Bajos, Andorra–, y que por ello la justicia de Andorra –un estado soberano que se independizó de España en 1993 y no llega a 80 mil habitantes– les tenga las cuentas bloqueadas en lo que se definen los resultados de las investigaciones.

Tampoco debe extrañar que se sospeche que, por lo que hace a los personajes involucrados en las cuentas bloqueadas, el dinero provenga del crimen organizado. En eso pensó la jueza Canolich Mingorance Cairat cuando ordenó la investigación. Lo mismo que la UIF cuando bloquea las cuentas de los hermanos Arellano Hernández y pide a la PGR que se investiguen. La razón es muy simple: estamos en Sinaloa, la cuna del narcotráfico y los cárteles de la droga desde hace décadas están utilizando los circuitos financieros del mundo para lavar sus ganancias.

En lo que menos piensa una jueza como la andorrana cuando ordena investigar cuentas de un grupo de sinaloenses, es que el dinero proviene de las arcas públicas. Y las dos cosas pueden ser. En México, se ha demostrado desde hace muchos años, se lava dinero de dos fuentes: del narcotráfico y del gobierno.

Por lo que toca a Juan Millán no se espera que el gobierno federal lo investigue pero es improbable que los jueces de Andorra lo dejen ir si comprueban que formó parte de una red de lavado de dinero. Para estos menesteres allá no funcionan las relaciones públicas ni los cochupos. Y los jueces del caso, según ha dicho el reportero que ha escrito las notas del diario El País, José María Irujo, son “perros de presa”.

Millán se defendió diciendo que a finales del gobierno de Vicente Fox fue investigado por sus presuntos nexos con el narcotráfico y que la PGR dictaminó el “no ejercicio de la acción penal”; y que con eso demostró en Andorra que sus 20 millones de pesos aportados a la sociedad con Óscar Lara para un supuesto negocio inmobiliario, son lícitos. Pero pareciera que el reportero está pensando en él –y si no es así de cualquier manera aplica– cuando escribe la semana pasada que, según un funcionario que ha seguido de cerca las pesquisas, “‘el denominado no ejercicio de la acción penal’ ha sido el truco que se utilizó entonces para boicotear algunas de las investigaciones de los protegidos del anterior Gobierno”.

De acuerdo a la investigación de El País, todo embona cuando se habla de los sinaloenses: aparecen haciendo fila Juan Millán, Óscar Lara, su hermano José Luis, Eustaquio de Nicolás y el empresario Juan Antonio García Ramírez, quien fue de los creadores junto con el Tato, del club Dorados, un negocio donde, siempre se dijo, estuvo metido de algún modo Juan Millán.

Ríodoce nació en 2003, cuando empezó el declive del gobierno de Juan Millán, pero en esos dos años logramos documentar cómo surgieron durante su administración los nuevos ricos, Abraham Velázquez y Luis Pérez Hernández, entre ellos. Casas y dinero, lujos, escoltas con costo al erario. Y en la sombra siempre, Lara Aréchiga.

Óscar Lara murió en octubre de 2017 pero la causa sigue. Y en el embrollo del presunto lavado está involucrada toda o su principal familia, su esposa, sus hijos, al menos uno de sus hermanos. Y hasta en eso se repite un modelo de los que lavan dinero. Emilio Lozoya metió hasta a su madre, Javier Duarte y César Duarte a sus esposas… Y luego se quejan.

Bola y cadena

MUY INTERESANTE LA REVELACIÓN de que Eustaquio de Nicolás fue parte de la cartera de clientes de BPA. El reportero de El País y la revista Proceso, hay que decirlo, solo han descubierto la punta del iceberg. Hay un mar de corrupción en el fondo que está sin ser tocado todavía, aunque ellos siguen actuando como si nada. Millán operando política desde la mesa de su restaurante y De Nicolás reuniéndose con la mera cúpula de Morena, empujando candidaturas en Sinaloa con miras al 2024. Pero esto es México.

Sentido contrario

EL VIERNES POR LA TARDE se corrió la especie de que Gerardo Vargas estaría compitiendo por la alcaldía de Ahome, representando a Morena y sus aliados. Quiso ser candidato a gobernador y no pudo; luego se promovió para alcalde de Culiacán y parece que tampoco. Si es así, no se descarte que sea una trampa de los mismos morenistas, porque siendo el candidato del PRI a la gubernatura de ese municipio, Mario Zamora, lo más probable es que los votos se le carguen a su coalición. A eso hay que agregarle que muchos morenistas no votarían por Gerardo porque lo desprecian. Así que… pues igual termina de síndico en San Miguel Zapotitlán.

Humo negro

A MENOS DE DOS SEMANAS DE QUE INICIEN formalmente las campañas, no se observa cómo Mario Zamora pueda remontar la desventaja que tiene frente a Rubén Rocha en las encuestas. Hace días circuló una donde, solo en una semana sube entre cinco y seis puntos mientras que Rubén Rocha baja levemente. Pero viendo la precampaña del mochitense, no se aprecia una estrategia que pueda trastocar las barras. Y la campaña es breve. No tiene mucho tiempo.