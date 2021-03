Prepara Angelina Valenzuela Benites impugnación contra Gerardo Vargas Landeros

La ahora ex sindica procuradora de Ahome y aspirante a la candidatura a la alcaldía por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Angelina Valenzuela Benites anunció esta noche de viernes que impugnará ante los órganos electorales la designación de Gerardo Vargas Landeros para esa vacante.

Dijo que algunos de los 21 aspirantes a la representación de Morena por la alcaldía se sintieron engañados por la dirigencia y vulnerados sus derechos políticos-electorales al pasar sobre una convocatoria publicada a la sociedad para obtener la representación.

“Una dirigencia no puede jugar así con las normas legales de los órganos electorales ni pasar sobre los procedimientos institucionales. Ahome no es premio de consolación para alguien que perdió esa oportunidad en un municipio, que se registró por ese lugar, que radica allí. ¿Por qué Ahome tiene qué pagar los platos rotos de una mala negociación”.

En Morena ya ocurrió un caso similar al que ocurre con la aparente designación de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía de Ahome. Este paso en el año 2016 y el entonces militante, Daniel Humberto Ibarra Rodríguez logró desbancar a Lucio Antonio Tarín Espinoza, 24 horas antes de la elección.

Ibarra Rodríguez defendió sus derechos políticos-electorales en el juicio TESIN 29/2016 JDP que le fue favorable. Fue la misma violación a un proceso de selección, como ahora ocurre con Vargas