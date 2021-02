Rechaza AMLO que ataque a la ASF por afirmar que su reporte está “plagado de errores”

Tras afirmar que todo el reporte está “plagado de errores”.el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno ataque a la Auditoría Superior de la Federación solo por pedir una investigación por la “intencionalidad política” de su reciente informe sobre el costo de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco,

En todo caso, es la propia ASF la que se autodestruye, consideró.

No se busca la renuncia de alguien en particular, sino que se haga la indagatoria “aunque lleve tiempo” para que la situación no vuelva a ocurrir, subrayó, de acuerdo con una publicación de La Jornada.

“El informe (de la ASF, correspondiente a la cuenta pública de 2019) está plagado de irregularidades, fue hecho de mala fe, para golpearnos”, advirtió en conferencia.

Al preguntarle si también hay imprecisiones en otros ámbitos del documento de la ASF, informó que tendrá una reunión con su gabinete para analizar el reporte en cuestión “porque todo está plagado (de errores)”, insistió.

Nosotros, subrayó, no socavamos a ninguna institución, lo que pasa es que los medios, aseveró, lanzan una información y creen que la gente se va a tragar las mentiras y que nosotros nos íbamos a quedar callados.

Así era antes, mencionó, se lanzaban contra un opositor, al linchamiento político y aparte de que no tenía derecho de réplica le decían ‘si sigues te va peor porque nosotros tenemos el control de los Medios’”.

En cuanto a la situación de la ASF, tras la denuncia que hizo ayer y la petición de indagatoria a la Cámara de Diputados, el mandatario respondió:

“Imagínense, una institución que se equivoca, entre comillas, de esa manera, cómo se va a decir que se mina (por parte de nosotros). Lo más correcto es decir que se autodestruye”, dijo en conferencia.

“¿Un auditor que se equivoca en una investigación, en un estudio, más de 200 mil millones de pesos?

Claro que no fue una equivocación sino una intencionalidad política de afectarnos.

“Ya nada más falta que digan que yo hice la auditoría o como dijeron algunos que los había doblado, casi torturado para que se retractaran. Se tiene que actuar con apego a la verdad”, exigió el mandatario.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina presentó un video en el que se hace un recuento de la forma en que los medios dieron la noticia del informe de la ASF.

Señaló que opositores tienen derecho a serlo “no se les puede limitar su derecho de ninguna manera pero tiene que haber una ética, por respeto a la ética, y siempre y cuando se nos garantice a nosotros el derecho a la réplica, no hay problema”, dijo.

Lo lamentable -añadió- es que vayan creando un ambiente de desconfianza y que la gente diga ‘todos son iguales, es lo mismo’. No, no somos iguales. Decía yo en campaña que a mi me pueden decir Peje pero no lagarto”.

El mandatario hizo un llamado a los dueños y directivos de los medios de comunicación a actuar con ética y respeto y lealtad al pueblo.

“Es lamentable, vergonzoso que suceda esto en los medios de información. ¿Ahora van a decir que la culpa es de la Auditoría (Por dar el informe a los medios)?, ¿Qué no pudieron revisar, constatar la información?, sobre todo los analistas”, dijo.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno enfrenta este tipo de sucesos a diario porque “todos” están al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren imponer por sus fueros.

“Es la élite del poder político y económico; ojalá surja un nuevo periodismo, ya hay nuevas formas de hacer periodismo sobre todo por las redes sociales, periodistas con sus páginas, de manera muy sencilla pero profesional, están haciendo trabajo de comunicación con ida y vuelta, para que haya una prensa alternativa y no la convencional, la echada a perder ya no tenga el mismo peso”.

Reiteró la solicitud a la Cámara de Diputados para que realice una investigación sobre el trabajo de la ASF.

Señaló que él tiene información de algunos integrantes de los de la ASF, “pero no quiero señalarlos porque le corresponde hacer la investigación a un poder independiente.

“No lleva (mucho) tiempo, es entrevistar a los que participaron en este reporte y se haga una recomendación. No es que ya quitaron a una persona y se resolvió sino que lleve tiempo para que no vuelva a suceder”.

“Lo que pido es una investigación porque la calumnia cuando no mancha, tizna, es una de las máximas del hampa del periodismo”, dijo.

Remarcó el daño que causó el que la ASF diera a conocer un informe falso, tendencioso sobre la administración del gobierno, en particular el costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco.

“Hicieron una cuenta equivocada y aunque aceptaron el error si causan daño y dan elementos a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen de corrupción que predominó en los últimos 36 años”.

Entonces, indicó, la ASF da un informe y a todos los que están a favor del régimen corrupto fue un festín porque es tiempo de zopilotes, todo lo que sea atacar al gobierno está de moda.

Los que antes callaban como momias hoy gritan como pregoneros, señaló.

Dijo que con el tema su gobierno fue especialmente atacado cuatro o cinco días.