Morena para morenistas, piden aspirantes a candidaturas para próxima elección

Un grupo de militantes y activistas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandaron hoy transparencia en la selección de los candidatos a los puestos de elección popular, y de paso reiteraron que no promoverán las aspiraciones de Gerardo Vargas Landeros “porque es la personificación de la corrupción que se combate”.

María Inés Pérez Corral, ex presidenta de Morena y de enlace federal de organización, dijo en Los Mochis que buscan ser tomados en cuenta para todas las candidaturas que están por definirse, incluso sobre los externos, pues les avala el trabajo de a pie y casa por casa hecho durante muchos años y no ser arribistas a una posición por la apertura a la ciudadanía que manifiesta la convocatoria.

“Esperamos que el comité elija con base a los perfiles, los frentes de lucha social y el trabajo partidista, aunque los externos son bienvenidos y somos inclusivos, pero se debe de seleccionar a los más capacitados en la lucha”.

A Pérez Corral acompañaron Jesús Ramón Cruz Macías, Luis Manuel Rivera Villela, Julio césar López Torres, Patricia Ramos Kelly, José Daniel Lugo Benítez, Cirilo Velázquez Valenzuela, Martín Patiño Castillo, Héctor Ceceña Ugson, Gustavo Chaparro, Jonathan Castro Robles, Javier Enrique López Carrillo y Mercedes Isabel Bustamante Félix, quienes buscan desde una regiduría hasta la sindicatura de procuración y diputación federal, afirmaron que la transparencia en la selección de candidatos sería el mejor aliciente en la participación política en Morena.