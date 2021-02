Niegan suspensión del proceso a ex funcionarios de SAyF acusados de desvío de 293 mdp

Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 293 millones de pesos propusieron pagar dos millones de pesos para suspender el proceso penal pero la jueza lo rechazó.

La defensa de los ex servidores públicos pidió a la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada dejar la causa penal debido a que su juicio ya está fuera de la legalidad y parece empeñada en hacer cumplir apreciaciones personales y no la Ley.

Tras la solicitud de retirarse de la causa penal la jueza dio por terminada la audiencia y salió de la sala sin manifestarse.

En la audiencia celebrada esta tarde, los abogados del ex Secretario, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja Genera, José Carlos López Ramírez, propusieron una suspensión condicional del proceso.

La propuesta para reparar el daño era pagar dos millones de pesos entre los tres, en seis mensualidades de 333 mil 333 pesos; y residir en un lugar determinado.

El apoderado legal del Gobierno del Estado, César Figueroa Gutiérrez, dijo que estaba de acuerdo con la propuesta.

La jueza cuestionó quién le daba a él facultades para tomar ese tipo de decisiones y respondió que tenía un poder para pleitos y cobranzas emitido por el director Jurídico Simón Betancourt Gómez.

Por cuestionamientos de la jueza, dijo que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no estaba enterado que se aceptaría el acuerdo pero sí el Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega.

La jueza señaló que el poder que presentó el representante legal no lo faculta para aceptar suspensiones de procesos penales.

Debido a que se trata de recursos públicos y deben transparentarse todas las decisiones, la jueza pidió que acudieron a aprobar el acuerdo el director jurídico y el Secretario de Finanzas.

La jueza insistió que en que hay datos de pruebas de que sí hubo un desvío.

Fueron 293 millones y ofrecen dos millones nada más, no están recibiendo reparación del daño integral, hablamos de muchos millones, no sabemos que se hizo con ese dinero, dijo la jueza.

Pretenden que el tribunal legalice ese acuerdo, me niego a ser instrumentalizada para ese efecto, expresó.

Tras la negativa de la jueza el defensor Carlos Olguín pidió a la juzgadora que se excusara de seguir conociendo la causa penal.

Señaló que la jueza ha hecho manifestaciones que no son objetivas como asegurar que el desvío sí se hizo cuando no se ha acreditado.

Después de escuchar la solicitud la jueza dio por terminada la audiencia y se retiró de la sala sin pronunciarse.