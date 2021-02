Alerta Cofepris sobre venta ilegal de la vacuna de AstraZeneca

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), alertó sobre la venta ilegal en el país de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca.

En un comunicado, la dependencia señaló que la farmacéutica informó que a la fecha no ha firmado convenio con ninguna empresa para que sea intermediaria en la comercialización de sus vacunas en México.

“Cualquier vacuna contra COVID-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”, indicó.

“En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin”.

Llamó a denunciar a cualquier establecimiento, hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, en la página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias.

“En caso de que haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo [email protected]”.