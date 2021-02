Salud de AMLO, ‘excelente’, afirma Gatell

La salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, es “excelente”, aseguró el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario dijo que el mandatario, quien dio a positivo a COVID-19 el pasado 24 de enero, se encuentra activo y trabajando.

“La salud del presidente excelente, excelente, esto lo digo como uno de sus subordinados, porque hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que nos ha estado dando, no ha parado, prácticamente no ha parado, me consta, ahora una manera más formal el secretario de salud, Jorge Alcocer, y el es el coordinador del equipo médico y él me comparte para poderlo compartir aquí, cuál es el estado de salud, y ha estado evolucionando muy bien, prácticamente asintomático en todo este periodo”, dijo durante la conferencia vespertina de este miércoles.

“En los primeros dos días tuvo un poco de febrícula, ya lo habíamos comentado, tuvo un poco de dolor de cabeza, y después ha sido nada, y pues ya quiere salir, esperemos que muy pronto esté ya aquí con nosotros para seguir coordinando y comunicando”.

López Obrador se mantiene aislado desde el 24 de enero en su departamento en Palacio Nacional.