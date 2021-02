Panistas se acercan a Rocha, pero no lo dicen

El PAN se convirtió en un matraquero del PRI: Alejandro Higuera

Lo que a nivel nacional pudo haber sido un movimiento legítimamente democrático, de contrapesos, el propio PAN lo echó a la basura porque se suma en lo local al PRI para que el estado siga igual, criticó el ex alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, a dos días de haber renunciado a su militancia de 39 años.

“Se les va a aparecer el diablo”, sentenció Higuera Osuna horas antes de acudir a la sede del PAN en Sinaloa para presentar su renuncia.

Señaló que Acción Nacional pasó de ser un partido de oposición a formar parte del corporativismo del PRI.

Desde 2019, ya había declarado “el PAN es un desmadre”, porque andaba perdido, dando muestras de apoyo a figuras priistas y sin agenda política definida.

La semana pasada la militancia del Diablo Higuera llegó a su fin, junto con la de ex alcaldes, ex regidores y ex dirigentes municipales que se sumaron a lo que consideraron una traición a los principios que le dieron forma al blanquiazul por sumarse ahora a su adversario político de siempre, al PRI.

“Así como hay CNOP, CTM, ahora el PAN es un nuevo sector; el PRI tiene un nuevo sector en Sinaloa… es muy lamentable”, expuso.

El ex panista que en septiembre de 2018 declaró, en su calidad de consejero vitalicio, “nací y me voy a morir en el PAN”, y que también exponía que al partido le urgía regresar a sus orígenes, califica hoy al dirigente estatal, Juan Carlos Estrada Vega, como un gerente que despacha en el partido y es enviado por intereses económicos de grupos empresariales.

“El titiritero no sale, y él tiene que obedecer”, criticó al ser cuestionado por Ríodoce respecto a la reacción que tuvo Estrada Vega por su renuncia. “Lo que opine no es un tema para la agenda de nosotros (…) con ese nivel están manejando el partido, ya sabrá usted los resultados que van a tener”.

“¿Qué vaticino yo para el resultado de la alianza PRIAN? Vaticino resultados muy por debajo de las expectativas que ellos mismos han planteado, no es fácil de manera corporativa todos como borregos van a decir que sí, y eso no lo midieron, primero con la militancia, porque no es solo un caso el mío, en Sinaloa, esto se está dando en varias partes del país, como en Baja California, emblemático por ser el primer estado gobernado por el PAN, y hoy entrando a la onda quieren poner a Lupita Jones como candidata a la gubernatura…como que la política es más seria que la farándula, ¿no?”, criticó.

En el PAN no midieron las consecuencias, hay desbandada hacia otros partidos, esa es la realidad, pensaron que uno más uno eran dos, y ni en lo países donde hay una segunda vuelta ocurre eso, “ahí está la estadística política del mundo; no se traslada en automático”, dijo.

El primer domingo de junio, ¿Qué resultados tendrá la alianza en ese grueso de la población que no pertenece a ningún partido? Pues hay encuestas nacionales serias que arrojan que más del 60 por ciento del ciudadano de a pie, no está de acuerdo con que el PAN se haya sumado al PRI, agregó.

-¿Qué va a pasar con el voto duro del PAN?

-Mucha gente no va a salir a votar, ese es el primer fenómeno que veo, que sí se va a reflejar un abstencionismo, y luego también funciona la inconformidad para el PRI, porque su militancia se va a sentir desplazada en muchos lugares donde el PRI se suma al PAN porque también es inverso, ahí va a haber inconformidades, ese también es otro efecto dentro del resultado, por eso digo que no va a sumar, va a dividir, no van a cumplirse las expectativas.

La hipocresía política del PAN, el tercer factor en contra

Además de los efectos de no trasladar en automático los resultados que cada partido por sí solo obtendría en un proceso electoral, y del abstencionismo, Higuera Osuna ve como tercer factor que tiene en contra la Alianza PAN-PRI, la hipocresía política del blanquiazul.

“A nivel nacional nos dicen ‘son buenos los contrapesos’, pero esa regla democrática aquí la usan como una vara para nivel federal, pero resulta que a nivel local no quieren contrapesos, porque aquí en Sinaloa no gobierna Morena, aquí gobierna el PRI, y pues qué bonito, ¿no?; allá arriba sí, pero acá queremos que las cosas sigan igual; aquí yo quiero que siga el PRI gobernando, quiero que sigan los diputados locales del PRI y las alcaldías del PRI, entonces, como dice el clásico, que alguien me explique eso”, señaló.

Lo que a nivel nacional pudo haber sido un movimiento legítimamente democrático, “un movimiento de contrapesos, pues ellos mismos lo echaron a la basura porque se suma a nivel local, a nivel de gobernadores, para que el estado de cosas que hay, sigan igual, y el PAN es un partido del cambio; toda la vida a mí me dijeron ‘el cambio, ahí viene el cambio, hay que cambiar’, y ahora resulta que no, que hay que hacer que las cosas sigan igual en Sinaloa, creo que ese es el gran dilema político que trae como hipocresía política este esquema Va por México y Va por Sinaloa”.

Es un análisis político personal, acotó, y no ve buenos resultados en las expectativas que están planteando:

“Es otro de los motivos de mi renuncia al partido, esta doble moral política, oye… ¡allá sí y acá también, pues! (por qué) aquí están planteando que no se muevan las cosas, esta perspectiva nadie la ha analizado, quieren que se conserven las cosas tal como están a nivel Sinaloa”.

Higuera Osuna agregó que, como animal político que es, analiza que las alianzas a nivel federal son buenas porque en la cámara de diputados se discuten temas filosóficos como derecho a la vida, el aborto, el matrimonio gay, “son posiciones de una sociedad democrática, ¿pero a poco recoger la basura, prender un foco, abrirle a la llave, es un tema de filosofía política? No, eso no va en alianza, es un tema de eficiencia administrativa y que pongas a las mejores gentes que tengan la experiencia”.

Lamentó que todo se reduzca a ver cuántos regidores le tocan a cada quien, el PAN se convirtió no nada más en “matraquero”, sino en parte de su corporativismo.

El cuestionamiento de porqué aplica a nivel federal y en lo estatal no, es un válido para la opinión pública que razona y en una democracia se debe analizar, consideró.

Habrá que poner también especial atención en que el desempeño en el gobierno no puede ser endosado al candidato del partido, subrayó, refiriéndose a las buenas calificaciones que ha obtenido Quirino Ordaz Coppel en la percepción ciudadana de su gestión.

“Lo tengo muy bien medido; el hecho de que Quirino sea un buen gobernador con una buena calificación, en automático no se le va a transmitir al candidato del PRI, los electores son muy duros con eso, y a nivel municipal también, es muy difícil que tu capital, eficiencia y buen desempeño lo puedas endosar en automático, es imposible políticamente y es un tema de agenda política para Sinaloa”.

Ahora, “ciudadano de a pie”, dice

Antes de presentar su renuncia, un enviado de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN se reunió con Higuera Osuna, antes de que hiciera el primer planteamiento, el mazatleco le dijo que si iba a ofrecerle algo, evitara hacerlo.

La intención de la reunión era persuadirlo de que no renunciara al partido, dijo Higuera Osuna, “le dije que si venía para hacerme una propuesta de una candidatura o algo, que ni lo pusiera sobre la mesa porque me faltaba al respeto y ahí iba a terminar esa reunión”.

No supo si el enviado llevaba una propuesta o no, solo le expuso los motivos de su decisión.

Ahora, el ex panista que ganó tres veces la alcaldía dice que es ciudadano de a pie, pero no deja de ser un animal político.

“Como en el beisbol y el futbol, ya nos convertimos en agentes libres, ya no estamos afiliados a un partido político (…) ya estoy liberado de eso, ahorita no nos han buscado porque andan con el tema de las precampañas porque va dirigida a los militantes o adherentes de un partido, entonces, estamos ahorita el limbo político”, dijo.

Aclaró que va a votar, “pero no por la alianza del PRIAN, eso es clarísimo”.

Si lo buscan por otras opciones, dijo que participará, también aclaró que no se afiliará a ningún otro partido.

-¿Ni a Morena?

-No, no, no me voy a afiliar

Fuera de esta alianza del PAN hay personajes que van a buscar una posición a nivel estatal o municipal, “sí vamos a apoyar en su momento, a la persona…el gran votante, te puedo asegurar que el 95 por ciento de los que votan, no están afiliados a ningún partido político (…) en el pasado, el ciudadano votaba por el partido, ya no, mucho se han invertido las cosas, en esa combinación, nosotros vamos a hacer lo propio, en su momento”.

-Se le ha vinculado en redes sociales con el senador Rubén Rocha, precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, ¿ha tenido usted acercamiento con él, lo ha invitado a participar, le interesa apoyarlo?

-Me invitó a la presentación de un libro, lo conozco, tengo 30 años en el quehacer político y de campañas, lo conozco, desde que era rector, sin embargo no hemos renunciado para ir a pedir. No he renunciado porque traigo una red de protección en otro lado. No es condición el haber renunciado para irnos a una candidatura a otro partido. Tengo un capital político que lo voy a utilizar, pero no como moneda de cambio.

-Los motivos por los que renunció están claros, pero la pregunta es, ¿se va a sumar a la campaña de Rubén Rocha?

-No, hasta ahorita no es decisión que hemos tomado. Lo cierto es que no lo vamos a hacer con la alianza del PAN, PRD y PRI, lo haremos con otro, si lo hacemos…y lo haremos por la persona, no por un tema ideológico

-¿Ha conversado con Rubén Rocha respecto a su apoyo para su campaña, de apoyarlo?

-No, lo vi en la presentación de su libro, me invitó a comer, le he mandado mensajes por el problema de salud, pero fuera de eso no tenemos más contactos, pero ahí estamos.

-¿Está puesto por si lo mandan llamar?

-Bueno, me pueden llamar algunos y platicamos, así como Marko Cortés me pidió hablar y el delegado del CEN también, pues soy una persona civilizada, aunque soy de la Noria y soy un poco salvaje.

-¿Busca otro cargo de elección popular?

-No. Tan es así, que no me han visto en el último año y medio promoviéndome, nada. Sé respetar y bajar la cortina, pero también sé que hay un capital político que la gente lo sigue comparando.