Prohíbe Ayuntamiento instalación de juegos mecánicos con motivo de festejos de la Candelaria

Debido a que Culiacán continúa en semáforo rojo por los contagios de COVID-19, el Ayuntamiento de Culiacán a través de la Dirección de Salud prohibió la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, así como la instalación de puestos y comercios ambulantes en la vía pública con motivo del Día de la Candelaria en Quilá.

Mediante un comunicado recordó que para privilegiar la protección de la salud y la vida de las personas, se determinó suspender las festividades tradicionales del Día de la Candelaria.

El Ayuntamiento de Culiacán exhortó a toda la población a respetar los protocolos sanitarios y a no salir de casa si no lo considera necesario, pero sobre todo a no participar en fiestas o reuniones tumultuarias de cualquier tipo.

El comunicado señala que lamentan las molestias que se puedan causar y agradecieron la comprensión y solidaridad con el esfuerzo de preservar la salud y la vida de las personas.