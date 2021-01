Reformas no buscan sacrificar a los animales, aclara Graciela Domínguez

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez, aseguró a las activistas de los grupos de protección animal que el Congreso del Estado no busca que los centros de salud de bienestar animal se conviertan en lugares de sacrificio.

Durante la reunión de diputados con los activistas, expresó que las reformas no buscan desplazar a la sociedad civil en materia de cuidados de animales domésticos, sino que las autoridades tengan responsabilidad en un tema que no ha sido atendido.

Se trata, enfatizó, que las autoridades tengan responsabilidad en el tema de los animales abandonados.

En la reunión participaron diputados que intervinieron en la elaboración del dictamen que incluye reformas a la Ley de Protección Animal y al Código Penal.

Por parte de los activistas está presente la presidenta de la Fundación Laika, Rebeca Uriarte, quien cuestionó los riesgos que de que no existan criterios de las corporaciones policiacas para levantar de la vía pública los animales encontrados en la vía pública para llevarlos a esos centros de salud y bienestar animal.

La sesión ordinaria de este jueves, la última del actual periodo ordinario, está en receso, para dialogar con las activistas animalistas que tomaron la tribuna del Congreso del Estado desde la noche de ayer miércoles.