Demiente López-Gatell que AMLO tenga un padecimiento diferente al coronavirus

Ante las versiones que se han ventilado en redes sociales de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no padece el contagio de coronavirus, sino otra enfermedad, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell desmintió que esto sea realidad.

Durante la conferencia vespertina de este jueves, López-Gatell fue cuestionado al respecto, a lo que aseguró que “carece de de cualquier tipo de sentido lógico, cuál sería la motivación de un jefe de estado anunciar que tiene una enfermedad que no tiene, sería completamente descabellado evidentemente no es la intención del presidente López Obrador”.

Es interesante, porque también quienes están propagando esta idea de que no tiene coronavirus, no tiene infección por Sars Cov2 el presidente López Obrador, “son precisamente a los que me refería, pareciera estarse atrincherando en una de las posturas más anacrónicas y más dañinas que ha tenido la salud pública ya por muchas décadas, que es la vacuna del antivacunismo”.

Y es que desde diciembre las versiones extraoficiales de que el presidente ya fue vacunado y de la supuesta estrategia de declararse contagiado por coronavirus, cuando en realidad tendría otro padecimientos, han sido temas recurrentes en redes sociales, a la par de las dudas insistentes sobre la eficacia de las vacunas que se han estado aplicando en el país.