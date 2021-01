Cine: ‘El dilema de las redes sociales’

A propósito del reciente anuncio de WhatsApp, de compartir los datos de sus usuarios con Facebook, lo cual generó descontento y preocupación al grado de que algunos optaron por otras compañías de mensajería instantánea, sería oportuno revisar El dilema de las redes sociales (The Social Dilemma/EU/2020), dirigido por Jeff Orlowski, documental que aborda lo que sucede en las actividades virtuales, lo cual va más allá de exponer información personal y confidencial.

Es cierto que WhatsApp no es, propiamente, una red social, pero coincide en algunas características y funciones con aquellas, como el compartir información, fotografías y videos, aunque lo haga de manera más “privada” que las otras. Aun así, los riesgos de los cuales hablan los entrevistados en la cinta, podrían ser, si no los mismos, similares.

La película disponible en Netflix insiste en el peligro de las redes sociales, no solo porque las personas exponen deliberadamente su vida en ellas y les dedican buena parte del día, sino porque, principalmente, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, manipulan a la gente a su antojo y conveniencia: los informan, malinforman y sobre informan; los incitan al consumo; les indican cómo comportarse; y son los responsables de sus sentimientos y emociones. Se pudiera pensar que cada uno es libre de usar las redes cuando quiera y el tiempo que desee, pero los entrevistados aclaran que estos medios sociales están diseñados para, de alguna manera, crear adicción, y el detalle es que quienes están más propensos a esa dependencia son los niños y adolescentes.

Un aspecto interesante del filme escrito por Davis Coombe, Vickie Curtis y el propio Orlowski, que pudiera validarlo, es que basa su discurso en ex empleados de las compañías a las cuales crítica, incluso, algunos son los mismos creadores/diseñadores de aplicaciones o de sus funciones, quienes, irónicamente, ahora se rehúsan a utilizarlas y recomiendan a la población hacer lo mismo.

Entre ellos se encuentran Tristan Harris, ex diseñador ético de Google; Bailey Richardson, ex empleada de Instagram; Jeff Seibert, ex executivo de Twitter; Sandy Parakilas, ex gerente de operaciones de Facebook; Sean Parker, ex presidente de Facebook; Aza Raskin, ex empleado de Firefox y Mozilla; Guillaume Chaslot, ex ingeniero de Google; Justin Rosenstein, ex ingeniero de Facebook y Google; Tim Kendall, ex executivo de Facebook y ex presidente de Pinterest; Roger McNamee, ex inversionista de Facebook; Jaron Lanier, considerado el padre fundador de la realidad virtual; Joe Toscano escritor de Automating Humanity (2018); y Shoshana Zuboff, doctora y profesora emérita de Harvard.

Con un ritmo adecuado, además de las entrevistas que exponen el lado negativo de las redes sociales, la película se apoya en una dramatización para ilustrar la dependencia de las personas a los dispositivos electrónicos y las consecuencias de dar crédito a cualquier información difundida en internet.

El gran inconveniente de El dilema de las redes sociales, más allá de su buena intención para alertar, mayormente, a los más jóvenes, es que se percibe tendencioso. Aun con sus impactantes recomendaciones finales, la balanza se inclina más por satanizar estos medios virtuales, cuando también tienen su lado funcional y positivo. No se lo pierda… bajo su propia responsabilidad, como siempre.