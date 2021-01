Sin fecha el regreso presencial a clases, pero no será improvisado: SEPyC

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía López, aseguró que aunque no existe fecha para el regreso presencial a clases, éste no será improvisado.

Al comparecer en reunión virtual ante los diputados de la Comisión de Educación y Cultura, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, afirmó que se están preparando para que el retorno que tendrá cinco puntos: Gradual o escalonado, no obligatorio, por territorialidad y niveles educativos, con sana distancia y división de grupos para alternar la asistencia al aula por días de la semana, y con acompañamiento del sector salud.

Junto al director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Educativa Física y Educativa, Álvaro Ruelas Echave, sostuvo que pese a la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, el sistema educativo está de pie y no se ha visto vencido.

El funcionario destacó que pese a los pronósticos ante la crisis de COVID-19 de un índice de deserción pudiese llegar al 10 por ciento, el abandono escolar es de apenas el 1.6 por ciento.

Al destacar los resultados que se obtuvieron con el nuevo modelo a seguir dentro de la pandemia, indicó que ocho de cada 10 días padres de familia se sintieron acompañados por los docentes.

Destacó que trabajaron para garantizar el cierre del ciclo escolar 2019-2020, generar confianza para abrir el nuevo ciclo escolar y ahora para mantener a los alumnos en el sistema escolarizado.

Entre los logros alcanzados por Sinaloa en educación mencionó el avance en la estrategia de primera infancia, la disminución de los índices de rezago educativo por debajo del cuatro por ciento de acuerdo a las exigencias de la UNESCO.

Al ser cuestionado por la diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno sobre el destino del Programa de Tiempo Completo, sostuvo que su cancelación es un error porque había tenido beneficios y resultados como el hecho de que la mitad de los niños que acuden con el Presidente de la República provienen de este tipo de planteles, además que el 40 por ciento de las madres que llevan a sus hijos son jefas de familia, mientras que otros 40 por ciento tienen un empleo fuera de sus hogares.

En su intervención el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, cuestionó que la inversión en infraestructura en espacios educativos no contempló a planteles de municipios de alta marginación como Badiraguato y Cosalá, o con escasa mejora como en Choix y Mocorito.

Demandó un programa de atención frente al saqueo y daños ya sufrieron al menos 130 escuelas en todo el estado durante la emergencia sanitaria.

Los diputados de Morena, Flor Emilia Guerra Mena y Gildardo Leyva señalaron que existe opacidad en el pago de salarios a maestros.