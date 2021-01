Bajo sospecha de COVID-19, Rubén Rocha suspende actividades presenciales

Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa informó a través de una transmisión en Facebook, que está bajo sospecha de tener COVID-19 por lo que este viernes suspendió actividades presenciales.

“Yo ya tuve COVID, no es un virus que tenga palabra de honor, no sé si lo pueda volver a tener , inicialmente los médicos piensan que pusieran ser secuelas , sin embargo, me están atendiendo y están, preventivamente, mientras me dan el resultado de la prueba que me hice en la mañana”, dijo.

En un acto de responsabilidad, agregó, no saldrá para evitar el contacto con la gente.

De manera virtual cedió la toma de protesta a la constitución de Comités de la Defensa de la 4T en Culiacán a la senadora Imelda Castro y al diputado local Pedro Lobo.