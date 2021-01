Debió considerarse a políticos entre primeras dosis de vacunas: Quirino

“Los más expuestos, sin duda, somos nosotros, yo ando en la calle permanentemente y a lo mejor nos debieron haber considerado en esa etapa”, respondió el gobernador Quirino Ordaz Coppel al opinar sobre la vacunación del alcalde de Escuinapa en la primera remesa destinada al personal de salud que atiende casos COVID-19.

Consideró que por lo que significa el político genera mucho ruido y es lo que la gente no quiere. “Debió ser más cuidadoso en ese sentido para no generar ese ruidajo que se ha hecho”, dijo durante una entrevista al noticiero Línea Directa.

Expresó que la necesidad de la vacuna es de todos, pero debe privilegirse a los trabajadores del sector salud.

El mandatario reiteró que no se aplicó él ni su esposa la vacuna, hacerlo “hubiese sido una locura”.

Descartó totalmente el cierre de la operaciones en Sinaloa de la economía y apuntó que debe tenerse un equilibrio entre el cuidado de la salud y reforzamiento de los protocolos de prevención sanitaria.

“No hay que apanicarse tampoco, yo creo que no hay que entrar en situaciones de pánico y miedo y tomar a veces decisiones que puedan ser desesperadas y que afecten otras cosas”, manifestó.

Ordaz Coppel expuso que enero y febrero será meses muy difíciles porque las bajas temperaturas y la gran movilidad de diciembre, no porque se estén generando más contagios, sino es consecuencia del mes anterior.

Expresó que no es partidario de los cierres porque entiende la necesidad del ingreso de mucha gente y puso como ejemplo lo que sucedió en la Ciudad de México, que pese al incremento de casos han tenido que abrir porque no resistió la economía.

Sobre la posibilidad de regreso de clases presenciales, Ordaz Coppel comentó que en su reciente entrevista con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, le planteó la opción del retorno por municipios de color verde que han tenido muy baja incidencia de contagios en los últimos meses.

Propuso a la SEP que en esos municipios pudiese gestionarse la aplicación de las vacunas a los docentes, planteamiento que será puesto a consideración de las autoridades federales de salud, comentó.