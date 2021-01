Inicia ceremonia de toma de posesión de Joe Biden con la participación de Lady Gaga y Jennifer López

Esta mañana inició la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, luego de una contienda plagada de polémica, la negativa de Donald Trump de aceptar la derrota y de la toma violenta del Capitolio que dejó cinco personas sin vida.

Precisamente frente al Capitolio, inició el protocolo, con la participación de la cantante Lady Gaga, quien cantó el himno nacional, alrededor de las 9:30 horas, tiempo de Sinaloa.

La artista estadounidense del género pop, quien apoyó a Biden durante su campaña, llegó ataviada con una blusa de manga larga en color negro, guantes del mismo color y una paloma dorada, además de una falda roja.

Here's Lady Gaga's stunning National Anthem in full.pic.twitter.com/kox1wGXlK4 — The Recount (@therecount) January 20, 2021

Previamente en su cuenta de Twitter, Lady Gaga, dijo que participar en la ceremonia es un honor.

“Cantar nuestro Himno Nacional para el Pueblo Estadounidense es un honor para mí. Cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio, entre POTUS 45 y 46. Para mí, esto tiene un gran significado”.

Posteriormente, la cantante Jennifer López interpretó el clásico This Land Is Your Land, de Woody Guthrie.

“Una nación con libertad y justicia para todos”, ha dicho la cantante en español.