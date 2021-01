Tras convocatoria a la gubernatura, Mario Zamora sigue con la mira en la candidatura

El senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mario Zamora Gastélum, sigue con la mira en la candidatura a la gubernatura, luego de que su partido publicara esta mañana la convocatoria dirigida a la militancia y simpatizantes.

“Le acabo de echar un ojo, yo estoy acá en México en el senado… sí le eché un ojo a la convocatoria, me parece muy buena, bien planteada, muy seria y pues bueno, estaremos revisando los detalles”, explicó vía telefónica.

Explicó que si bien no la ha revisado a detalle, estará revisando con su equipo las opciones para llegada la fecha del domingo 17, pactada como límite para manifestar la intención de participar en el proceso.

“Claro, por eso te digo, hoy es martes y de aquí al sábado pues tenemos tiempo para tratar de construir esta alternativa de unidad de todos, y obviamente la manifestación de interés pues está por descartada, evidentemente ya lo hemos dicho públicamente de nuestro interés”, dijo.

La convocatoria, dirigida no solamente a militancia sino a aspirantes, deja abierta la posibilidad para varios aspirantes aunque tampoco se descarta un precandidato único como en el pasado ha sucedido en el PRI.

“Yo creo que cada circunstancia es distinta y lo que sí te puedo mencionar es que en esta ocasión, sobre todo nosotros tenemos muy claro la relevancia de lo que estará en juego, justo por eso desde mucho tiempo atrás promovimos esta alianza con los ciudadanos, esta alianza del PAN con el PRI porque escuchamos a lo que la gente nos decía en la calle y tenemos que tener claro que cualquier aspiración individual o proyecto particular o personal, debe quedar de lado, hay que tener altura de miras, hay que entender que nos estamos jugando el presente y futuro de este país y obviamente de Sinaloa”, señaló.

Finalmente, explicó que la alianza de su partido con el PAN y PRD debe obedecer al ciudadano y que en estas elecciones del 6 de junio del 2021 se juegan el futuro y presente del estado, por lo que hizo un llamado a no caer en disputas internas, poniendo como ejemplo el conflicto en Morena entre el senador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres.

“Así como estamos viendo en la acera de enfrente disputas, pleitos, egos personales, nosotros creo que podemos mostrar la madurez suficiente, la altura de miras, repito, para poder salir juntos, unidos, con una propuesta clara, atractiva, con fuerza, con energía, con honestidad para poder convencer a la mayoría de los sinaloenses”, dijo.