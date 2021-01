Se agudiza judicialización de conflictos políticos entre Chapman y síndica procuradora

El regidor petista, Héctor Vicente López Fuentes se ríe para sus adentros, y luego muestra una sonrisa “¡Así es la política, amigo!”.

Está parado frente a la oficina de cobros, esperando un cheque del municipio, y no muestra ninguna clase de contrariedad. Está de buen talante. Jovial. Su gestión ha entrado en la recta final, y sabe que no repetirá en el escaño, porque los electores podrían no darle el sufragio.

Además, él ya tenía las maletas listas para irse a otro estado de la república cuando fue llamado para ocupar un asiento en el cabildo. La paga estaba buena y pues se quedó.

A él se le había preguntado si apelaría el “palo” que el Tribunal Electoral de Sinaloa (TESIN) les había propinado al desechar los expedientes 12, 13, 15 y 16/2021 acumulados que él y los ediles, María del Socorro Calderón Guillén, Guillermo Alfonso Pinto Galicia y Rosa María Ramos Solórzano interpusieron en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites por violencia política de género y amenazas.

¡Claro! , respondió enseguida.

“Vamos a seguir el trámite ordinario. La autoridad ya sabrá si nos niega o no la demanda. Nosotros lo intentamos. Es la política, así es esto”, secundó.

Luego aclaró que dos de sus compañeros de bancada no quisieron demandar a la síndica procuradora.

“Es a título personal. Cada quien sabrá lo que hace”, precisa.

Luego calla, se repliega de la fila y se despide.

Su compañera, María del Socorro Calderón Guillén, también es cuestionada por el mismo caso, pero ella, tras una ventana, aduce no tener tiempo para responder porque está por entrar a una reunión importante. De esa asamblea, nunca salió.

Los cuatro ediles denunciaron los mismos hechos en querellas de machote, echa para firma y nada más. Todos presentaron las mismas pruebas, y todas fueron rechazadas por extemporáneas por los magistrados.

Los ediles se dolieron de que Valenzuela Benites les coartó el derecho a manifestarse en una sesión de cabildo y hasta los amenazó cuando les pidió razonar el voto en el caso de la reelección de Pavel Roberto Castro Félix como director del Órgano Interno de Control pues serían sometidos a escrutinio en caso de que el asunto prosperara y llegara a un tribunal.

Como pruebas también aportaron una declaración de la misma Valenzuela Benites a un medio noticioso, pero con todo, el caso fue desechado. Y como lo anticipó la funcionaria, el TESIN anuló la sesión de cabildo en donde los concejales votaron a favor de la autopropuesta de designar a Castro Félix para un periodo más en el cargo sin asistirle derecho, pues proponer es facultad exclusiva de la síndica procuradora según la Ley de Gobierno Municipal.

Por el mismo caso, el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno promovió el juicio de controversia constitucional en contra del TESIN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictando en el primer acuerdo que las cosas se mantengan en el estado que guarda, es decir, que Castro Félix se mantenga en el cargo.

Este consideró un triunfo legal del alcalde sobre la sindicatura en procuración.

El alcalde había asegurado que la controversia versa sobre la facultad del TESIN a inmiscuirse en asuntos municipales, lo que nadie le ha podido dar una explicación convincente.

Por su parte, Angelina Valenzuela Benites salió al paso de los movimientos legales de sus contrapartes y aseguró que a cada una les llegará el turno de ser desechadas.

“Ahora resulta que los regidores se ofenden por las opiniones que se vierten a título de la representación en las discusiones en cabildo. Cosa tan ligera esta, puesto que nadie puede ser sometido a juicio por ellas mismas, porque es una facultad de libertad de expresión, dijo.

Por ello y porque la demanda fue interpuesta a destiempo, el TESIN desechó el caso.

A la controversia constitucional, dijo, también le llegará el turno de ser desechada o resuelta en contra, porque las facultades están definidas.

Aseguró que hasta el primer fin de semana de enero del 2021, el Tribunal Electoral de Sinaloa no les notifica del caso por ser terceros interesados.

“Tenemos listos nuestros argumentos, que no revelaremos, pero es claro que las sentencias impugnadas por el alcalde y su equipo legal no han sido modificadas en ninguna instancia intentada por lo que la controversia seguirá el mismo rumbo”, dijo.

Para el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) la administración actual es lastimosa y ejemplo de infuncionalidad porque está empecinada en violentar el estado de derecho lo que lleva a la judicialización de las decisiones políticas lo es una ignorancia manifiesta y funcional.