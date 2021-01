Las razones para frenar la alianza Morena-PAS

Morena abre un frente interno contra una eventual alianza política con el Partido Sinaloense (PAS). La encabezan Imelda Castro y Luis Guillermo Benítez, dos de los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Sinaloa; los acompañan diputados federales y locales.

De manera conjunta los morenistas inconformes coincidieron en ese punto, aunque se cuidaron de no discutir sobre el proceso de selección del candidato Rubén Rocha, quien justo el sábado arrancó precampaña en su natal Batequitas, Badiraguato.

Rubén Rocha Moya, ya ungido como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, dio a conocer que podría haber una candidatura común con el PAS, el PT y el Verde Ecologista. Los tiempos para una alianza completa se habían cerrado el mismo 23 de diciembre.

Los morenistas inconformes, su gran mayoría desde hace tiempo autollamados “los puros” en el partido porque participaron en su fundación, emprendieron críticas contra quienes arribaron entre 2017 y 2018, como la propia Imelda Castro o Rubén Rocha. Ellos coincidieron en que el PAS y Morena tienen valores completamente opuestos y hacer una alianza sería respaldar el cacicazgo en la UAS.

De manera conjunta los morenistas inconformes dieron una conferencia de prensa en la que hicieron público su rechazo.

Ahí estuvieron la senadora Imelda Castro, el Alcalde Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, las diputadas federales Yadira Marcos, Merary Villegas y Lucinda Sandoval Soberanes; y los diputados locales Fernando Mascareño y Beatriz Adriana Zárate.

Recordaron a Rocha Moya que cuando era candidato a senador se comprometió a democratizar a la UAS.

Al leer el posicionamiento conjunto, Imelda Castro dijo que no aceptarán acuerdos y negociaciones que signifiquen hipotecar el futuro político y electoral de Morena en Sinaloa.

“La búsqueda del poder para cambiar el statu quo no debe admitir aliados que sean la negación de su propia esencia, quienes aquí estamos nos oponemos de manera definitiva y contundente a la alianza electoral bajo cualquier modalidad con el Partido Sinaloense”, dijo.

Señaló que “esa organización representa una distorsión y una anomalía política inmoral que ha dañado severamente a Sinaloa y a su juventud afectando los roles institucionales y el régimen autonómico de la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

Partidos y universidad, mencionó, tienen naturalezas diferentes porque el partido representa los intereses parciales de la sociedad, asumen perspectivas ideológicas, exclusivas y excluyentes y la Universidad representa el pluralismo y la diversidad de pensamiento.

En la UAS, señaló, se ha impuesto un modelo laboral regresivo basado en la precarización del trabajo académico y la pérdida de derechos y prestaciones.

“En la vida estudiantil se impuso el silencio a fuerza de perseguir la opinión crítica de los jóvenes con sus expresiones disidentes y se desterraron todas la formas de organización autónoma del estudiantado para sustituirlas por formas organizativas vinculadas al PAS y a los eventos de campaña”, indicó.

Manifestó que no quieren una universidad colonizada por un partido que niega los valores fundamentales de la vida universitaria.

“No consentimos ni guardamos silencio ante la posibilidad anunciada de diversas formas de unir electoralmente con el PAS”, expresó.

La diputada federal Yadira Marcos, dijo que una alianza con el PAS rompe con la ideología de Morena.

Pidió a la dirigencia del partido dar prioridad a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Aceptar y admitir esta posible alianza representaría la aprobación de la corrupción que durante años ha rodeado a dicho partido y a su líder directamente relacionado con la universidad. Debemos ser congruentes con lo que prometimos y no debemos traicionar a esta comunidad universitaria”, señaló.

Mencionó que en las elecciones pasadas los universitarios dieron una muestra de que ya no quieren al PAS porque el partido no ganó ninguna diputación por mayoría relativa y solo obtuvo una plurinominal.

“Debemos evitar darle respiración nuevamente al PAS, se debe de acabar ese cacicazgo”, expresó.

La UAS ha estado secuestrada, económica y socialmente, por lo que unirse al PAS es ir contra la educación porque alumnos y maestros son intimidados si no hacen campaña, dijo.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, hizo un llamado a la dirigencia del partido para reconsiderar las decisiones que se están tomando.

“Con algunas decisiones están destruyendo el Movimiento de Regeneración Nacional, hoy son muchas las cosas que nos inconforman, quienes estamos aquí venimos desde hace mucho trabajando en un proyecto que no es nuestro, este proyecto es del pueblo de Sinaloa y a él nos debemos y a él vamos a defender”.

La diputada federal Beatriz Adriana Zárate aseguró que se está excluyendo a todos los militantes de Morena.

Recordó que recientemente un operador del cuenismo fue señalado de lavado de dinero y sus cuentas bancarias fueron congeladas.

Pidió a la militancia expresar el rechazo a una alianza con el partido que tiene secuestrada la universidad.

La diputada federal Merary Villegas manifestó que no hay coincidencia ideológica entre ambos partidos.

Una alianza traicionaría a quienes ven en Morena una esperanza de poder democratizar a la universidad.

Recordó que en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, en 2018, el entonces candidato a senador Rubén Rocha Moya expresó y pidió el apoyo para democratizar la universidad.

“No podemos en este momento ser incongruentes y callar ante tal injusticia, tenemos que respetar sobre todo a esos liderazgos que a través de su trabajo, esfuerzos han logrado poner las bases de nuestro movimiento en Sinaloa”, dijo.

La diputada Victoria Sánchez dijo que “todos conocemos como se ha manejado el PAS en la universidad y Morena hizo un compromiso claro, contundente, que hizo el Senador de buscar la democratización de la universidad, en ese punto hasta ahorita hemos quedado a deber”.

Artículo publicado el 10 de enero de 2021 en la edición 937 del semanario Ríodoce.