Líder del PAS deja abierta posibilidad de alianza con Morena; desdeña crítica de Imelda y el ‘Químico’

El líder del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló que la posibilidad de alianza con Morena sigue abierta a través de las candidaturas comunes, a la vez que desdeñó las críticas recibidas por la senadora Imelda Castro y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres con relación a su alianza con el partido.

En conferencia de prensa, Cuén Ojeda explicó que la alianza sería vía candidatura común ya que aún existe acercamiento con Rubén Rocha Moya, y que la crítica vertida por un ala de Morena el sábado pasado no representa al partido sino a otros intereses.

“Ellos no son morena. Si te fijas bien quienes son, hay mucho universitario resentido porque pusimos orden en la UAS y echaron mentiras ahí porque yo estuve presente ahí en México… mienten, yo creo que ellos creen que vienen a una provincia y que lo provincianos somos tontos”, dijo.

Cuén Ojeda explicó que durante una de las reuniones en la Ciudad de México que Jesús Estrada, alcalde de Culiacán y el ex priísta Gerardo Vargas Landeros avalaban la coalición con Morena y que esta no se firmó al final debido a que no se reveló a tiempo el nombre del candidato, pero que de haber sabido en tiempo y forma que sería Rocha Moya, la alianza estaría firme.

“Cuando a mí se me pregunto si podíamos hacer alianza… pues para que tanto brinco estando el piso tan parejo, el que siempre ha estado arriba es el profesor Rocha Moya, no se enreden, lo demás es pura parafernalia”, explica.

Por otra parte, explicó que su aspiración siempre ha sido la gubernatura aunque habría cedido a esta aspiración para apoyar a Rocha Moya o a cualquier otro siempre y cuando le hubieran revelado el nombre del candidato, ya que ellos no firmarían ningún “cheque en blanco”.

En ese sentido, explicó que se registrará como precandidato del partido fundado por él y que iniciará propaganda entre su militancia el sábado próximo.

Por último, Cuén Ojeda insistió en que no buscará ningún otro puesto político si no es la gubernatura y que incluso el Partido Verde podría lanzarlo en candidatura común, ya que junto a ese organismo político hubo acercamiento con Movimiento Ciudadano, del Trabajo y aún con Morena aunque de ser este último cedería su aspiración a Rocha.