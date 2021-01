Defiende secretario de Obras Públicas funcionamiento de PRECASIN ante diputados

El secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, defendió ante diputados la operación de Precasin, y destacó que durante la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel se ha realizado una inversión sin precedente no menor de los 21 mil millones de pesos.

Durante la comparecencia virtual ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la diputada de Morena, Rosa Inés López Castro, cuestionó al funcionario estatal porque desde el inicio de la administración se habían hechos obra pública directa producto de una legislación “a modo” que permitía evadir la licitación.

La legisladora señaló que el organismo Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (PRECASIN) ha sido la responsable de ejecutar la obra pública directa de manera francamente inexplicable y oscura porque no está ni estaba prevista en la ley, además de que no cuenta con maquinaria ni equipo.

Cuestionó al funcionario por qué se ha permitido la confusa triangulación con Precasin para hacer obra pública que favorece las posibilidades de corrupción.

López Ángulo aseguró que el gobierno estatal tiene la facultad de realizar obras por administración y que se realiza a través de Precasin, pero sostuvo que está limitada en los giros en el mantenimiento y preservación de carreteras.

Indicó que la obra realizada por Precasin no llega al 10 por ciento de la obra contratada, además de que ha sido de muchísima ayuda y de reacción inmediata en casos de desastres naturales.

Las obras realizadas por Precasin han sido de muchísimo beneficio por la sociedad sinaloense, por lo que seguirá trabajándose con el organismo hasta donde se tengan suficiencias presupuestales y hasta donde la ley les faculte, afirmó.

El funcionario estatal, el primero de los secretarios que asiste al Congreso del Estado al programa de comparecencias por la glosa del informe, destacó que la inversión sin precedentes se ha dirigidos principalmente a ocho rubros: Caminos, vialidades, agua y drenaje, deporte, salud, seguridad e infraestructura urbana.

Indicó respecto a las carreteras nuevas a construir, la rehabilitación y la pavimentación de carreteras se alcanzó y rebasó la meta.

Destacó que en el caso específico de la carretera de Badiraguato que conduce a Parral Chihuahua tiene una avance significativo que muy probablemente podrá concluirse en el 2023, antes de lo esperado que se estimaba sería para el 2024.

Al referirse a la inversión en obras destinadas a Salud, consideró que habrá un antes y un después en la infraestructura hospitalaria, como los hospitales generales de Mazatlán y Culiacán, el Centro de Salud y el Hospital Pediátrico, los cuales ya han sido concluidos