Rechazan morenistas unirse electoralmente con el PAS

“En la universidad cabemos todos, en el partido solo caben sus simpatizantes y sus militantes, imponer la lógica partidista en la universidad es un crimen de lesa cultura”, señaló la Senadora Imelda Castro Castro esta mañana al encabezar una conferencia de prensa para rechazar cualquier intención de unir a Morena con el PAS.

El evento inició con la proyección de un video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona el manejo discrecional de recursos públicos en las universidades públicas, en las que pide haya austeridad republicana y honradez en el manejo del presupuesto. “Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados, ahí se los dejo de tarea, porque es una vergüenza que universidades grandes de estados importantes sean manejadas por una persona, sean de un solo hombre, no es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años, imaginen el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo mundos, y sin que nadie haga algo al respecto.

Imelda Castro, acompañada por el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, diputadas federales Yadira Marcos, Merary Villegas, Lucinda Sandoval Soberanes, Iván Ayala y diputados locales sostuvo que “no consentimos ni guardamos silencio ante la posibilidad anunciada de diversas formas, de unir electoralmente a Morena con el PAS, no aceptamos acuerdos y negociaciones que signifiquen hipotecar el futuro político y electoral de Morena en Sinaloa, Morena es la esperanza de México, Morena es la esperanza de Sinaloa”.

“Quienes aquí estamos, nos oponemos de manera definitiva y contundente a la alianza electoral, bajo cualquier modalidad, con el Partido Sinaloense”, aseveró la senadora.

Dijo que el PAS representa una distorsión y anomalía política y moral que ha dañado severamente a Sinaloa y a su juventud afectando los roles institucionales, los fines educativos y régimen autonómico de la UAS.

Los cambios en la universidad le corresponde realizarlos a los universitarios, a sus comunidades estudiantiles de profesores y trabajadores , nuestro respeto a la autonomía universitaria es indudable, es genuino, lo que no queremos es una universidad colonizada por un partido que niega los valores fundamentales de la vida universitaria.

Partido y universidad son instituciones de fines y naturaleza diferentes, “el partido representa los intereses parciales de la sociedad, asume perspectivas ideológicas exclusivas y excluyentes, mientras que la universidad representa, debe representar el pluralismo y la libertad de pensamiento, la universalidad de las ideas y la libertad de expresar, pensar y actuar”.

La senadora sostuvo que “en la universidad cabemos todos, en el partido solo caben sus simpatizantes y sus militantes, imponer la lógica partidista en la universidad es un crimen de lesa cultura”.

Del punto de vista de sus trabajadores académicos y administrativos, lo que se ha impuesto en la UAS, es un modelo laboral represivo, basado en la precarización del trabajo académico, en la pérdida progresiva de derechos y prestaciones, y en la creciente incertidumbre laboral motivada por fines políticos además de las otroras combativas organizaciones sindicales democrática en verdaderas dependencia de nula representatividad y eficacia . en la vida estudiantil s e impuso el silencio con expresiones disidentes.