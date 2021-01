Abogado del ingenio de Los Mochis y líderes sindicales son acusados de fraude

El abogado del ingenio de Los Mochis y dos líderes sindicales fueron vinculados a proceso penal por el delito de fraude procesal.

El propietario del ingenio, Alejandro Elizondo Macías, también está involucrado pero no se presentó a la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal en Culiacán.

Los vinculados a proceso son el director Jurídico del ingenio, José Manuel Arreola Macías; el secretario General de la sección 12 del sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Gabriel Lizárraga Morales; y el apoderado legal del sindicato, José Manuel Cervantes Bravo.

La Fiscalía acusa que el ingenio y el sindicato simularon un convenio laboral que sabían que no podrían cumplir para lograr que adjudicaran un predio que estaba como garantía con una empresa a la que adeudan 25 millones de dólares.

En el acuerdo firmado y presentado en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Culiacán en agosto de 2015 el ingenio se comprometía a pagar 156 millones de pesos al sindicato para saldar adeudos que tenía con los más de mil trabajadores.

El plazo para pagar era de un mes y 20 días y en caso de incumplimiento el ingenio puso en garantía un predio ubicado en el bulevar Centenario en Los Mochis.

El ingenio incumplió con el pago y el predio fue sacado en remate en dos ocasiones sin que se presentarán postores y en la tercera ocasión se lo adjudicó el sindicato.

Según la Fiscalía ese predio estaba hipotecado en garantía a favor de la empresa Amerra Capital a la que el ingenio debe 25 millones de dólares.

La fiscalía acusa que el convenio con el sindicato fue simulado porque los propietarios del ingenio sabían que no podrían pagar porque en esa fecha el ingenio ya no estaba operando y no tenía recursos.

Mencionaron que la intención era evitar un juicio laboral y adjudicar el predio.

Arreola Macías dijo que es falso que el convenio fue simulado y el adeudo de 25 millones de dólares.

Señaló que en un concurso mercantil la empresa Amerra Capital solo pudo acreditar que la deuda es de 5 millones de dólares.

Aseguró que la empresa tampoco acreditó que el predio estaba hipotecado a su favor.

El juez consideró que hay datos de prueba suficientes para presumir que los imputados cometieron el delito por lo que dictó auto de vinculación a proceso.

El propietario del ingenio, Alejandro Elizondo Macías, será imputado por el mismo delito en otra audiencia.

La fiscalía señaló que es la quinta ocasión que es citado y no acude.