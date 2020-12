Exagerado decir que por aumento al salario mínimo, cerrarán empresas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es exagerado afirmar que por el incremento del 15 por ciento al salario mínimo aprobado ayer, cerrarán empresas y habrá inflación.

Durante la conferencia mañanera desde Bavispe, Sonora, dijo que hasta el momento los aumentos que se han aprobado no han ocasionado inflación.

“Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía, entonces en la economía no cuentan los trabajadores”, cuestionó, “se me hace una exageración decir que van a cerrar las empresas si pagan este aumento salarial”.

Admitió que durante la discusión del aumento al salario mínimo los representantes empresariales no estuvieron de acuerdo, pero el gobierno y el sector obrero sí.

“En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo no fueron muchas las diferencias, si se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente, porque se debe tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, es de los salarios más bajos el mundo”, mencionó.

“Necesitamos urgentemente recuperar la capacidad de compra el salario mínimo, además así lo establece la constitución..”

Señaló que los gobernantes neoliberales y los tecnócratas engañaron al pueblo al decir que se si se aumentaba el salario iba a haber inflación, “ese fue el estribillo, la excusa y acabaron con el salario mínimo, entonces por eso es justo, es necesario el aumento”.

Llamó a los empresarios a analizar bien la “situación y es por el bien de todos y desde luego muchos empresarios, muchos, yo diría la mayoría está de acuerdo con esto, lo que pasa es que son las organizaciones empresariales son las que toman las decisiones”.