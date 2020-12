Desfile de candidatos a gobernador; a Morena ahora le sobran

Morena cuenta sus aspirantes por decenas. En el registro de pretensos y pretensas a la gubernatura de Sinaloa, llegaron hasta quien menos se pensaba.

Aunque todo se concentró en los cinco que fueron a la encerrona con el líder Mario Delgado, y en Gerardo Vargas, que finalmente sí entregó documentos para que lo consideren.

Más allá de todo “proyecto personal”, los aspirantes a candidato para gobernador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Sinaloa dijeron estar listos para competir entre ellos y que, al no tener claro quién será el elegido, que sean los electores “quienes decidan”.

Interrogados cada uno por separado, todos coincidieron que “serían respetuosos del resultado”, y por consiguiente harían de lado todo interés personal para adherirse a un plan nacional que impulse el proyecto de transformación del partido.

Tras una verdadera romería que se armó afuera de las oficinas sede del partido en la Ciudad de México, donde la sana distancia y demás protocolos fueron inexistentes, uno a uno, los sinaloenses fueron llegando.

Unos se abrían paso entre los simpatizantes y comitivas de otros estados y otros se daban el lujo de hacer una pausa para escuchar El Sinaloense, pero todos con el mismo objetivo: entregar su documentación para quedar oficialmente registrados como aspirantes a la candidatura para contender por el gobierno de Sinaloa.

Imelda Castro Castro

Senadora desde el 1 de septiembre de 2018, Imelda Castro Castro no se anda por las ramas y categórica afirma que Sinaloa necesita que la cuarta transformación se implante del todo, y bañe toda la vida económica y política del estado, en un afán por dar prioridad al bienestar social.

“Es decir la calidad de vida de los sinaloenses debe partir de la democracia y la implementación de justicia, que para mí son los dos retos más grandes que enfrenta el estado en este momento”, dijo la Senadora, entrevistada afuera del comité nacional de Morena, en Ciudad de México, luego de una reunión entre los aspirantes a la candidatura a gobernador por el partido de Morena.

Castro Castro habla de no descuidar temas relacionados con seguridad pública, pero destaca un inmediato impulso a industrias

como pesca, agricultura, ganadería, pues en su opinión, “son los sectores productivos que deben de tener una gran atención por parte del gobierno, para sacar adelante la economía del estado”.

Rubén Rocha Moya

Minutos después de su registro, Rocha Moya aseguró que se encontraba listo para los sinaloenses y que la entrega de la documentación para formar parte de la encuesta era apenas el inicio de todo. Para el senador badiraguatense, la meta del próximo candidato a gobernador por el partido de Morena será integrar a Sinaloa a la transformación nacional que encabeza el

presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y esa transformación consiste en combatir la corrupción, abatir la pobreza y la desigualdad, pero también elevar las potencialidades que tiene Sinaloa en tanto sus vocaciones económicas a efecto de producir riqueza, pero que sea redistribuida de manera justa”, destacó el senador.

Vestido de traje color plomo y corbata morada, Rocha Moya precisó que Sinaloa tiene la capacidad para convertirse en una potencia como distribuidor de productos para el mundo, vías de comunicación que incluye puertos y carreteras que conectan con la principal economía del mundo: Estados Unidos.

Yadira Santiago Marcos

Al salir de las oficinas centrales de Morena en la Ciudad de México, la diputada reconoció que el partido dé la oportunidad a las mujeres para contender por un cargo importante como la gubernatura.

Se dijo confiada en que será una de las elegidas para la contienda interna del partido y quien lleve al triunfo a Morena en Sinaloa.

La diputada federal se autodefine como una activista antes que política.

“Empecé desde abajo; me tocó hacer trabajo de calle y andar haciendo activismo en zonas marginadas. Por eso me siento contenta que el Comité Ejecutivo Nacional (de Morena), me haya esté considerando como su candidata para la gubernatura, y ese es un buen ejemplo de que, si un ciudadano se aplica y trabaja, con la ciudadanía, se le puede dar un espacio para aspire a una posición de elección popular”, dijo Santiago Marcos, aunque remacha diciendo que la decisión final será de la ciudadanía.

Jesús Estrada Ferreiro

Airoso y confiado expresó su confianza de contar con el apoyo de la gente, tras haber obtenido su registro este sábado en las oficinas centrales de Morena.

“La gente sabe quien soy y lo que he hecho y logrado en mi carrera política, y por eso confío que se me elija como candidato de mi partido”, dijo.

Para el actual alcalde de Culiacán, la responsabilidad del candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa es grande, y por eso el edil es agudo y afirma que “la dirigencia nacional de su partido, no se debería de confiar”, sino demostrar transparencia y una forma de exhibirla es investigando a cada uno de los aspirantes para destacar sus posibles nexos con personas de dudosa procedencia”.

Luis Guillermo Benítez

El gran ausente en el desfile de políticos de este sábado fue el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y no era para menos, su inasistencia obedeció a la gira de trabajo que este sábado realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le valió que el partido hiciera una excepción y aceptara su registro a través de un representante.

El alcalde envió a Yasser Arafat Virgen García para que en su representación presentara los documentos y solicitara el registro.

“Mi compromiso en este momento es que se logre una reestructuración nacional para que el país salga adelante, pues mi compromiso con el presidente es de lealtad”, reiteró.

Gerardo Vargas Landeros

Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de gobierno en la gestión de Mario López Valdez, acudió puntual el sábado a presentar su solicitud de registro como aspirante a la candidatura.

Comentó que le recibieron la documentación de manera ágil y en tono amistoso y que la comisión dictaminará en los próximos días toda vez que las precampañas empiezan el 23.

Se prevé que sean cuatro los precandidatos los que oficialmente formen parte de la encuesta para nombrar al que represente

a Morena en los próximos comicios.

A través de sus redes sociales aseguró tener toda la energía para arrasar con las encuestas.